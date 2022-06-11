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【假日好去處】大坑火龍文化館今開幕 重現大坑舞火龍140年歷史

理財智慧 15:26 2022/06/11

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大坑火龍文化館今日（11日）舉辦開幕典禮，令大坑舞火龍成為本港第一項設有展館的非物資遺產。文化館位於銅鑼灣書局街12號，原址是在晚清時期創立的「孔聖義學」，2010年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築。活化工程保留了原有的出入口、奠基石碑、由地下連接至天台的唐樓樓梯、原有鐵窗框和窗花等。而大坑舞火龍的習俗已有逾百年歷史，是第3批國家級非物質文化遺產。

往年每逢中秋節前後，即農曆八月十四至十六日，大坑舞火龍都會一連三日舉行。不過2020年及2021年均由於疫情原因取消，事隔兩年，大坑舞火龍將重現。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

書館街12號建築物於2010年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築，現時活化成「大坑火龍文化館」，並於今日舉行開幕典禮，由主禮嘉賓為火龍進行點睛及簪花掛紅儀式，再由火龍引領由大坑坊眾福利會前往大坑火龍文化館。

大坑舞火龍有逾140年歷史，於1880年首次舉辦。其來源正是因大坑曾發生瘟疫，傳說村民紮作一條龍，上面插滿香枝，並舞動著火龍繞村遊行，其後瘟疫停止。此後村民每年都進行三天的舞火龍活動，以保大坑平安。

地址：大坑火龍文化館 Tai Hang Fire Dragon Heritage Centre 大坑書館街12 號

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責任編輯：龍紀瑩

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