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【樓市現象】美聯：5月二手公屋註冊量按月升逾40% 創4個月新高 邊個屋村最搶手?

股樓投資 20:06 2022/06/11

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疫情緩和，樓市交投回升，也同時帶動公屋成交。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，5月二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄56宗，較4月39宗上升約43.6%，創4個月新高。

 

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【室內設計】新婚夫婦48萬裝修469呎單位 3房1廳全爆變1房2廳 開放式格局空間感倍增，詳見【下一頁

 

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若以5月二手公屋註冊量按金額劃分，當中逾400萬元個案升幅最大，月內錄6宗，較4月上升1倍；宗數最多的300萬元或以下個案則錄36宗，按月亦升約44%；而逾300萬至400萬元個案亦升約27.3%，錄14宗。

【新盤再熱】新盤銷情旺 新地白石角Silicon Hill次輪價單推售 190伙數小時內全數沽清，詳見【下一頁


若以公屋屋邨劃分，5月份註冊量最多的公屋中，以粉嶺華明邨最多，錄8宗；其次為錄6宗的大圍顯徑邨；藍田興田邨及馬鞍山恆安邨齊錄4宗緊隨其後。

【樓市現象】新盤大軍殺到 日出康城MONTARA 兩房SSD期滿 業主即急急減價沽貨，詳見【下一頁

 

【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

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記者: 陳詠妍

 

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