【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽

康文署招聘博物館見習員，月薪18,325元，職位要求大學學位及相應的語文能力，入職後會接受場地管理、文物修復等培訓，有興趣可留意以下申請方法。

康文署博物館見習員申請人須持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：文物修復學、應用化學／化學、材料科學、材料工程或同等學科，以及符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績，或具同等成績 。

康文署博物館見習員的申請人須於申請表上填寫其學士學位的主修學科。未填妥或沒有填寫上述資料的申請，將不獲考慮。申請人現時未具備入職條件的學歷資格，但正修讀相關課程並將於2021/22學年內取得所需學歷資格的應屆畢業生也可申請；申請人如獲錄用，必須在2021/22學年內取得所需學歷資格才會獲得聘任。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

不獲考慮名單為現職及曾任職康文署非公務員合約見習員（包括藝術行政見習員、博物館見習員、舞台管理見習員及公共關係／藝術推廣見習員）；康文署場地伙伴和香港藝術節協會的藝術行政見習員；或由藝術機構根據香港藝術發展局（藝發局）培訓計劃（包括「藝術行政人員實習計劃」、「藝發局藝術行政人才培育計劃」和「藝術製作人員實習計劃」）培訓的本地實習人員將不獲考慮。

康文署博物館見習員受聘人將獲委派於康文署轄下的指定博物館及辦事處，接受場地管理、文物修復、藏品管理及節目策劃（包括展覽及教育活動）等的培訓。獲取錄者一般須每周工作44小時，或須不定時、在周末及╱或假日工作。獲取錄康文署博物館見習員的申請人將以非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。此職位將不會有續約安排。薪酬在合約期內維持不變。《強制性公積金計劃條例》(第485章) 的規定適用於博物館見習員。

申請表格G.F. 340可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局互聯網站下載。填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送交聯絡地址，並請在信封面上註明【申請博物館見習員（文物修復）】（郵寄申請表的遞交日期以郵戳為準）。申請人須在申請表上清楚填寫全部就業情況，以及取得的學歷資格詳情(包括其學士學位的主修學科)。康文署博物館見習員申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後六個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

政府職位空缺： 職位編號：45658 部門：康樂及文化事務署 組別/單位：文物修復辦事處 職位名稱：博物館見習員（文物修復） 薪酬：每月港幣18,325元（合約期內薪酬不變）

YAS 微保險推攝影比賽 參加即送10程 RYDE 乘客保 可贏逾萬元本地遊體驗 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩