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【Revlon破產】傳國際美妝企業Revlon 長期債務高達 33.1 億美元 下周申請破產

環球政經 14:28 2022/06/11

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綜合外媒引述消息人士報導，紐約美妝巨頭Revlon計劃聲請破產保護，最早下周執行。消息指，Revlon因供應鏈問題和沉重債務負擔，最快將在下周依據美國《破產法》第 11 章聲請破產保護。

Revlon多年來的經典產品：

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消息人士提到，Revlon在債務到期前與債權人談判，試圖排除陷入破產。而截至今年 3 月底，Revlon的長期債務高達 33.1 億美元，更早在疫情之前，Revlon就傳財務狀況不佳的情況。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

Revlon行政總裁 佩雷爾曼（Debra Perelman）在今年 5 月份財報電話會議上表示，Revlon  產品的需求強勁，不過，供應鏈挑戰正在滿足產品需求的能力造成壓力，同時通膨正侵蝕公司利潤。

Revlon 1932 年創立於美國紐約，最早以製作色澤艷麗的指甲油起家，Max Factor 和 Clean&Clear 等品牌都曾被納入旗下。隨著全球美妝生意競爭激烈，1980 年代Revlon開始落後於雅詩蘭黛集團（Estée Lauder Companies）和歐萊雅集團（L'Oréal Group）。

【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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