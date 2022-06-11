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【APPLE】BMW因缺晶片 新型車不支援蘋果全新CarPlay

環球政經 14:28 2022/06/11

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蘋果日前在 2022 年全球開發者大會（WWDC）上發布了全新 CarPlay，但合作汽車品牌中獨缺 BMW 和特斯拉，市場解讀兩家車廠不支援全新 CarPlay 的可能原因。

蘋果在 WWDC 上公布眾多知名汽車製造商合作名單，預計將與福特、平治、NISSAN、Volvo、Honda、保時捷、林肯、奧迪、Jaguar、Acura、雷諾、Infinity、Polestar 等汽車製造商合作，預計明年年底開始公布配備這種新版 CarPlay 的車輛。不過，這份合作名單中卻看不到 BMW 和特斯拉，市場分析，兩者都有可能的原因不願搭載新版 CarPlay。

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BMW 曾在 CarPlay 剛推出後就表示不支援此系統，但 BMW 在 2016 年開始在特定車款搭載 CarPlay，收取每年 80 美元的訂閱費從中牟利。最終在客戶的反彈之下，BMW 到 2019 年才取消這筆費用。

近期受到晶片荒的影響，BMW 表示將推出沒有蘋果 CarPlay 或 Android Auto 的新車型，但 BMW 指，仍處於評估如何整合蘋果新 CarPlay 的階段。和 BMW 相比，特斯拉從未支持過蘋果 CarPlay，很大的因素是特斯拉與蘋果間的恩怨，以及雙方的競爭關係。

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責任編輯：龍紀瑩

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