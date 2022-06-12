男巫師與挪威公主訂婚引爭議 再有非裔加入歐洲王室

挪威路易斯公主早前宣布與美國男巫師費雷特（Durek Verrett）訂婚，兩人結婚後，費雷特將成為梅根以外的第二位非裔歐洲王室成員。不過路易斯公主與費雷特訂婚的消息就引起爭議，有人更質疑費雷特是靠薩滿之名招搖撞騙。

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路易斯（Princess Martha Louise）為挪威國王哈拉爾五世（King Harald V）長女，為挪威王室第四順位繼承人。路易斯2002年首次結婚後放棄高級皇室成員身份，希望發展個人事業，於2017年與首任丈夫離婚。

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費雷特（Durek Verrett）早前於美國加州一個莊園向路易斯求婚，並獲女方答允。費雷特將會成為英國哈里王子夫人梅根（Meghan Markle）以外，第二名擁有非裔血統的現代歐洲王室成員。

路易斯10多年前曾自稱有通靈能力，是千里眼並可以和天使交談。費雷特曾自稱為第6代薩滿，母親懷孕時就發現他天賦異稟，更聲稱自己擁有多種超自然能力。

費雷特指出自己10多歲時，母親曾預言他將來會和一個挪威的人一起。當他追問那個人的身份時，母親就表示那個人會是公主。

費雷特不時出現在電視節目，也有出售冥想音樂和書籍，多年來吸引了奧斯卡影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、《吸血鬼日記》女星Nina Dobrev等多位名人追隨他。

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而兩人的戀情曾於挪威引起爭議，很多民眾都稱費雷特是騙子，表示不贊成路易斯與他相戀。

她與費雷特相戀後創立「公主與薩滿」（The Princess and the Shaman）研討會，帶領參與者進行「自我發現、自我激活」的旅程。

但兩人發展事業時使用了王室頭銜，路易斯事後道歉並承諾不會再用其公主頭銜於商業發展。

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責任編輯：鄭錦玲