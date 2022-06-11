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英國油價持續飆升 汽車業促司機改行路或踩單車

環球社會熱點 17:20 2022/06/11

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通脹持續下英國的生活成本危機惡化，英國汽油價格近期創新高。英國汽車協會（Automobile Association）表示，協會建議司機減少短途駕駛行程，改為行路或者踩單車，更指改變駕駛方式有助節省多達15%的燃料開支。

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根據分析機構Experian的數據，英國油站周四（9日）的油價創新高，每公升汽油的平均價格達到1.83英鎊（約17.7港元）。柴油​每公升平均價也破紀錄達到1.88英鎊（約18.2港元）。

而英國人於周三（8日）要入滿一輛油箱容量約55升的汽車，平均入油成本為近期首次突破100英鎊（約967港元）。

英國汽車協會（Automobile Association）主席埃德蒙·金（Edmund King）表示，油價本周飆升使司機及不少家庭面臨沉重打擊。

他敦促司機減少短途駕駛行程，改為步行或踩單車來節省油費，更指目前幾乎五分之一的協會會員都選擇上述方式來減低開支。

埃德蒙·金表示司機如果改變駕駛方式，可以節省高達15%的燃料開支。

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英國汽車協會指隨著汽油成本飆升，英國商店每天消耗價值2,300萬英鎊（約2.2億港元）的燃料。再加上假期旺季臨近，但汽油成本飆升或削弱旅客的消費能力，使英國旅遊業有機會減少數百萬英鎊的潛在收入。

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責任編輯：鄭錦玲

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