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Justin Bieber患罕有疾病面癱 暫停巡迴個唱休養

環球社會熱點 16:00 2022/06/11

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加拿大男歌手Justin Bieber正於北美舉行巡迴演唱會，但他周五（10日）證實患上罕見疾病導致面癱，決定暫停巡迴演唱會休養一段時間。Justin Bieber在影片中更向粉絲展示病情，透露他半邊臉無法眨眼及微笑。

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28歲的Justin Bieber在社交媒體Instagram發布一段影片，證實他因病毒感染耳朵神經後，確診「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsey Hunt Syndrome）並出現面癱。

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Justin Bieber在長約3分鐘的影片中，試圖微笑、眨眼及活動臉部肌肉，但半邊臉沒有反應。他表示如粉絲在影片中所見，他其中一隻眼睛無法眨眼，半邊臉也無法微笑，出現面癱的嚴重情況。

他的北美巡迴演唱會正在進行中，但他因病情需要取消在加拿大多倫多、美國華盛頓特區及紐約的數場演唱會。

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Justin Bieber表示，部分歌迷或因他取消部分個唱場次而感到沮喪。但他坦言其身體狀況無法繼續演唱會，需要放慢生活節奏，利用這段時間休息及放鬆，才能恢復至原有狀態。

「拉姆齊亨特綜合症」的起因是病毒入侵臉部神經，患者可能出現面癱、兒童、喪失聽覺及味覺等病徵。

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責任編輯：鄭錦玲

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