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【零售股】卓悅控股核數師辭任　要求提供毛利率、客戶及供應商身份等不果　再度延期刊發2021年報

股市 15:38 2022/06/11

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【零售股】卓悅控股核數師辭任　要求提供毛利率、客戶及供應商身份等不果　再度延期刊發2021年報

連鎖化妝品店卓悅控股 （00653） 發公告指，核數師羅申美會計師事務所周五（10日）辭任，羅申美在辭任函提到，卓悅控股去年關始經營3C產品業務，在審核過程中，羅申美向審核委員會及董事傳達有關3C產品業務的觀察、結果及未決事宜，但直至周五仍未獲提供充足適當審核憑證，同時雙方未能就未決事宜進一步審核所涉及的額外審核費用達成協定。

卓悅控股指出，已決議委任致同香港會計師事務所為新核數師以填補羅申美辭任後留下之臨時空缺，直至任期直至下屆股東周年大會結束止。

卓悅控股稱，考慮到致同完成審核工作所需估計時間及考慮到疫情相關管控措施等，決定進一步延遲刊發2021年經審核業績，預計8月31日或之前會發布。

卓悅控股公告透露，羅申美有關的3C產品業務未決事宜主要包括部分客戶及供應商的身份；部分產品的毛利率；部分客戶及供應商的信用評估。卓悅控股稱，由於內地疫情管控措施，因此集團之財務申報已受到嚴重影響。此外，公司未能就所需額外費用及羅申美就經審核業績將開展額外程序之時間表與羅申美達成雙方協定。

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港股 核數師 卓悅 卓悅控股（00653）

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