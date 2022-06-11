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【Facebook】Facebook疑重新評估新聞付費協議　出版商或面臨逾千萬損失

科技 16:00 2022/06/11

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據知情人士透露，Meta旗下社交平台Facebook正在重新評估其為新聞付費的承諾，若計劃屬實，將會導致許多出版商面臨逾千萬損失。

近年來，愈來愈多新聞媒體要求網路平台為其新聞內容付費，以爭取自己權益。但據知情人士透露，Meta旗下社交平台Facebook正在重新評估其為新聞付費的承諾，若計劃屬實，將會導致許多出版商面臨逾千萬損失。

【Telegram爭議】安全性被誇大？　Telegram被指向德國政府交用戶資料

【挑戰電商】Twitter增「Product Drops」功能　提醒用戶搶購限量品

據《華爾街日報》報道，Facebook在2019年曾與各新聞出版商達成為期三年的新聞付費協議，如平均每年向《華盛頓郵報》支付的費用超過1,500萬美元（約1.17億港元）﹑向《紐約時報》支付的費用超過2,000萬美元（約1.57億港元），而這些協議將於今年到期。

有知情人士表示，Facebook正考慮將投資轉投短片市場，與字節跳動旗下的TikTok競爭，故現時該企暫未向新聞出版商表明計劃以目前形式繼續合作，抑或停止合作。

知情人士續指，Meta CEO Mark Zuckerberg對世界各地的監管措施感到失望，因為這些措施試圖迫使Facebook和Alphabet旗下的Google等平台，為其平台上提供的任何新聞內容向出版商付費，因此挫傷Mark Zuckerberg對投資新聞業務的熱情。

【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案

責任編輯：黃顯晴

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