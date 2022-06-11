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【ESG監管】高盛旗下ESG基金傳遭美SEC調查　料聚焦投資行為有否偏離營銷文件承諾

股市 14:41 2022/06/11

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【ESG監管】高盛旗下ESG基金傳遭美SEC調查　料聚焦投資行為有否偏離營銷文件承諾

有外電指，美國證交會（SEC）正調查高盛集團（美：GS）旗下資產管理部門的ESG（環境、社會和治理）基金有否違反營銷文件中所承諾指標。報道稱高盛及SEC發言人拒絕置評。

報道引述知情人士指，SEC的民事調查重點是高盛共同基金業務，但調查最終或在沒有正式執法行動的情況下結束。由於SEC尚未制定涵蓋 ESG 要求的規則，報道稱，調查或集中高盛向客戶所作披露中，是否有準確描述如何實踐投資。

SEC過去一直警告基金經理不要誤導投資者有關將基金歸類為 ESG類別的標準和方法，美國和歐洲當局正在深入關注企業如何包裝和行銷 ESG 投資，是否存在披露失誤或更嚴重的漂綠投資（Greenwashing，編按：意即傳達誤導性的不實環境績效）。

德意志銀行及旗下資產管理公司 DWS 集團上個月底在法蘭克福的辦事處被執法機構突擊搜查，因公司涉嫌漂綠投資。

相關文章：

【TSLA】標普道瓊解釋為何將Tesla踢出標普500 ESG指數　馬斯克︰ESG是一場「騙局」、Cathie Wood直斥荒謬

【漂綠投資】德銀旗下資管公司DWS首席執行官請辭　公司早前被指涉「漂綠」兼遭突擊搜查

美股 ESG 高盛（Goldman Sachs，美：GS）

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【META】Meta第二把手兼營運總裁據報遭調查　疑涉公器私用
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