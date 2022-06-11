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【蘋果動向】為符合荷蘭市場管理局要求　蘋果再次調整支付規則

科技 14:15 2022/06/11

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蘋果繼早前被荷蘭消費者和市場管理局（ACM）罰款逾500萬歐元（約4,398萬港元）後，近日又再次調整支付規則，以符合消費者和市場管理局制定的要求。

蘋果（Apple）App Store應用商店的30％抽成制度，以及未開放第三方支付，一直受人爭議。蘋果繼早前被荷蘭消費者和市場管理局（ACM）罰款逾500萬歐元（約4,398萬港元）後，近日又再次調整支付規則，以符合消費者和市場管理局制定的要求。

【先買後付】蘋果成立全資子公司　專門營運Pay Later貸款業務

【WWDC22】蘋果4大操作系統更新　iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）

據外媒《The Verge》報道，蘋果於昨（10日）表示，經與消費者和市場管理局進行「富有成效（productive conversations）」的對話後，決定允許荷蘭約會應用的開發商，可享有自由選擇使用第三方支付系統的權利，並向App Store小型企業（Small Business）計劃的開發商提供3%的佣金折扣。

但蘋果其後強調，仍然認為荷蘭當局的要求不符合用戶私隱或數據安全的最佳利益，將會繼續對此提出上訴。

【無人經濟】Walmart擴大無人機送貨服務　覆蓋400萬戶美國家庭

責任編輯：黃顯晴

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