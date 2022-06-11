伊萬卡不認同大選舞弊論 特朗普駁斥：佢都冇跟開

美國國會就去年初國會山莊暴亂召開公開聽證會，前總統特朗普長女伊萬卡承認，她不認同2020年大選舞弊的說法。但特朗普在自家社交平台駁斥女兒的説法，指伊萬卡早就沒有跟進美國大選結果，稱女兒只是尊重美國前司法部長巴爾才這樣說。

美國會暴亂聽證會首日 伊萬卡同意選舉舞弊不存在 【下一頁】

眾議院設立9人組成特別委員會調查去年1月6日國會暴亂，並舉行6場聽證會，周四（9日）的聽證會上首次播放伊萬卡（Ivanka Trump）作證的片段。

伊萬卡表示前司法部長巴爾（William Barr）指2020年大選沒有舞弊的說法影響其觀點，她稱自己尊重巴爾，故接受對方的話。巴爾於證詞憶述，自己當時曾向特朗普表示，選舉舞弊說法是胡說八道。

特朗普（Donald Trump）事隔一日在其個人社交平台Truth Social發文，指伊萬卡當時並無參與研究選舉結果，形容女兒早就沒有跟進此事（long since checked out）。

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特朗普認為伊萬卡只是想尊重巴爾和他的司法部長職位，但強調巴爾非常糟糕。

特朗普被指試圖淡化女兒在國會暴亂發生時在政府的角色，但伊萬卡事發時仍在白宮橢圓形辦公室陪伴特朗普左右。

屬民主黨的委員會主席湯普森（Bennie Thompson）批評特朗普並不誠實，指特朗普與伊萬卡的父女關係密切，但特朗普卻試圖讓伊萬卡撇清與國會山莊暴亂事件的關係。

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責任編輯：鄭錦玲