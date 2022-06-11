▲ 【META】Meta第二把手兼營運總裁據報遭調查 疑涉公器私用

有外電指，Facebook母企Meta（美：META）正在調查營運總裁Sheryl Sandberg涉多年以來使用公司資源處理個人事務的情況。報道引述接近Sandberg的消息人士指，上述調查令她感到困擾，但並非有促成她從公司辭職的決定。

Sandberg早前宣布為專注於慈善工作，將辭去營運總裁（COO）職位，今年秋天生效。Sandberg曾撰寫暢銷經管書籍《挺身而進（Lean In： Women， Work and the Will to Lead）》。

報道引述消息指，Meta正在調查 Sandberg過去數年的行為，包括Facebook 員工如何幫助與Sandberg旗下基金會 Lean In，以及編寫及推廣Sandberg第二本書「選項 B：逆境、增強韌性和尋找快樂」（Option B： Facing Adversity， Building Resilience， and Finding Joy）的工作。此前有消息稱，Sandberg涉嫌利用公司資源策劃婚禮。

據報，Meta 擔心 Sandberg將公司資源用於個人事務或會導致美國證交會所定議的違規行為，但目前尚不清楚最終處罰是什麼，有消息人士稱， Sandberg可能會被迫向公司償還員工處理她個人事務的時間。

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