【META】Meta二把手桑德伯格辭任有內幕？　外電：集團正調查她公器私用

▲ 【META】Meta第二把手兼營運總裁據報遭調查 疑涉公器私用

facebook母企Meta(美:META)營運總裁桑德伯格(Sheryl Sandberg)月初請辭,並於今年秋季正式離任。桑德伯格雖為協助facebook從初創企業商業化的功臣,但外電指出,Meta近來調查桑德伯格涉嫌多年以來使用公司資源處理個人事務,從撰寫個人書籍以至利用公司資源策劃婚禮。

桑德伯格於2008年加入Facebook,長年以來都是集團第二號人物,協助集團開發廣告業務,她曾撰寫暢銷經管書籍《挺身而進(Lean In: Women, Work and the Will to Lead)》,令她成為科網界最有名的女高層之一。

桑德伯格早前宣布今秋辭任後,獲創辦人朱克伯格讚揚她協助Facebook開發盈利模式,但當時朱克伯格補充,桑德伯格繼任人將會「更似傳統的營運總裁,專注在內部和營運層面」。

外電報道指,Meta引述消息指,Meta正在調查桑德伯格過去數年的行為,包括Facebook 員工如何幫助與桑德伯格旗下基金會 Lean In,以及編寫及推廣桑德伯格第二本書《選項 B:逆境、增強韌性和尋找快樂(Option B: Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy)》的工作。

據報,Meta 擔心桑德伯格將公司資源用於個人事務或會導致美國證交會所定議的違規行為,但目前尚不清楚最終處罰是什麼,有消息人士稱,桑德伯格可能會被迫向公司償還員工處理她個人事務的時間。

報道又引述接近桑德伯格的消息人士指,上述調查令她感到困擾,但並非有促成她從公司辭職的決定。

相關文章:

【META】Meta據報暫停智能手錶開發計劃 原定明年春季發布、對標Apple Watch

【Facebook轉型】告別「FB」 Meta從6月9日起股份代號改為「META」