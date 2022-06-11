【機迷熱話】Netflix預告最新遊戲內容　逾50款手遊年底前陸續上架

▲ Netflix日前在「Netflix Geeked Week」活動中，公開宣布會在今年年底前推出逾50款手遊，當中包括熱門劇集《后翼棄兵（The Queen's Gambit）》及《紙房子（Money Heist ）》等。（官網圖片）

串流平台Netflix早前公布今年首季訂閲數量流失20萬人，為留住用戶，Netflix持續擴大遊戲版圖。Netflix日前在「Netflix Geeked Week」活動中，公開宣布會在今年年底前推出逾50款手遊，當中包括熱門劇集《后翼棄兵（The Queen's Gambit）》及《紙房子（Money Heist ）》等。

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首先，Netflix宣布會推出《后翼棄兵》的國際象棋遊戲，在遊戲中，玩家可體驗女主角Beth Harmon的象棋課程與競賽等。據悉開發商為英國的Ripstone，預計上架時間為今年內。

然後，Netflix表示亦會推出西班牙的搶劫犯罪劇集《紙房子》手遊，劇情主要圍繞玩家打劫摩納哥一位億萬富翁的賭場。據悉手遊開發商為哥倫比亞的Killasoft，預計上架時間同為今年內。

除此之外，Netflix透露盼在年底前能推出逾50款新手遊，目前已有22款手遊正準備推出，亦公布了部分遊戲名單：

《后翼棄兵（The Queen's Gambit）》

《紙房子（Money Heist ）》

《Reigns：Three Kingdoms》

《Wild Things：Animal Adventure》

《麻將益智配對》

《Raji》

《Spiritfarer》

《Shadow and Bone：Destinies》

《Poinpy》

《Immortality》

《Terra Nil》

《Before Your Eyes》

《Nailed It！Baking Bash》

《Hello Kitty Happiness Parade》

《Lucky Luna》

《Oxenfree》

《Desta：The Memories Between》

《Kentucky Route Zero》

《Too Hot to Handle》

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責任編輯：黃顯晴

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