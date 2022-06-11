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【機迷熱話】Netflix預告最新遊戲內容　逾50款手遊年底前陸續上架

科技 12:27 2022/06/11

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Netflix日前在「Netflix Geeked Week」活動中，公開宣布會在今年年底前推出逾50款手遊，當中包括熱門劇集《后翼棄兵（The Queen's Gambit）》及《紙房子（Money Heist ）》等。（官網圖片）

串流平台Netflix早前公布今年首季訂閲數量流失20萬人，為留住用戶，Netflix持續擴大遊戲版圖。Netflix日前在「Netflix Geeked Week」活動中，公開宣布會在今年年底前推出逾50款手遊，當中包括熱門劇集《后翼棄兵（The Queen's Gambit）》及《紙房子（Money Heist ）》等。

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首先，Netflix宣布會推出《后翼棄兵》的國際象棋遊戲，在遊戲中，玩家可體驗女主角Beth Harmon的象棋課程與競賽等。據悉開發商為英國的Ripstone，預計上架時間為今年內。

然後，Netflix表示亦會推出西班牙的搶劫犯罪劇集《紙房子》手遊，劇情主要圍繞玩家打劫摩納哥一位億萬富翁的賭場。據悉手遊開發商為哥倫比亞的Killasoft，預計上架時間同為今年內。

除此之外，Netflix透露盼在年底前能推出逾50款新手遊，目前已有22款手遊正準備推出，亦公布了部分遊戲名單：

  • 《后翼棄兵（The Queen's Gambit）》
  • 《紙房子（Money Heist ）》
  • 《Reigns：Three Kingdoms》
  • 《Wild Things：Animal Adventure》
  • 《麻將益智配對》
  • 《Raji》
  • 《Spiritfarer》
  • 《Shadow and Bone：Destinies》
  • 《Poinpy》
  • 《Immortality》
  • 《Terra Nil》
  • 《Before Your Eyes》
  • 《Nailed It！Baking Bash》
  • 《Hello Kitty Happiness Parade》
  • 《Lucky Luna》
  • 《Oxenfree》
  • 《Desta：The Memories Between》
  • 《Kentucky Route Zero》
  • 《Too Hot to Handle》

【機迷熱話】NASA為新一代太空望遠鏡　打造太空觀察遊戲

責任編輯：黃顯晴

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