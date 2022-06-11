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加拿大推煙草監管新議案 每枝煙上加印警告字句

環球社會熱點 12:25 2022/06/11

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加拿大政府推出煙草監管新議案，計劃在每枝香煙上加印警告字句，如法案通過將成為全球首國。有組織對政府新法案表示歡迎，指在香煙上印警告字句將有效降低香煙對年輕人等群體的吸引力。

【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求 【下一頁】

加拿大政府的新議案建議在每枝香煙上加印警告字句，及擴大印在香煙包裝上的健康風險清單，由周六（11日）起展開為期75日的公眾諮詢期。

加拿大心理健康與成癮部長貝內特（Carolyn Bennett）表示，雖然加拿大於2001年成為首個在包裝上印上照片及警告字句，但效果近年消退。

由於不少煙民分享一盒香煙時通常不會留意盒上警告字句，她希望新措施能讓年輕人接收到上述重要訊息。

【猴痘症】全球近1300宗確診 美CDC未發現空氣傳播 【下一頁】

加拿大心臟和中風基金會對新議案表示歡迎，基金會行政總裁羅斯（Doug Roth）讚揚加拿大將擁有全球最強大的香煙健康警告制度。

羅斯形容香煙為致命產品，新措施有助進一步降低香煙對青少年和非吸煙者的吸引力，並推動煙民戒煙。

根據加拿大統計局截至2020年的數據，全國超過3,800萬人口當中，有超過400萬人每天或偶爾吸煙。據悉，每年約有4.8萬名加拿大人死於吸煙。

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責任編輯：鄭錦玲

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