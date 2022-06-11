▲ 【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃 將於8.4股東大會表決

美股迎來拆股潮，繼亞馬遜（Amazon，美：AMZN）成功1拆20，電車巨企Tesla（美：TSLA）向美國SEC提交年度 股東大會通知， 當中Tesla建議將股票由1拆3，此外董事會成員、 甲骨文（Oracle，美：ORCL）行政總裁Larry Ellison 不打算連任。Tesla 將於8月4日在德洲 奧斯汀新Tesla工廠舉行 線上股東大會 ，並會邀請部分股東出席。

Tesla稱，今年股東大會將擬議股票分割，指出公司的成功取決於吸引和留住優秀人才，而極具競爭力的薪酬方案包括為每位員工提供股票期權。Tesla表示，相信股票分拆有助重置普通股的市價，以便員工在管理他們的股權方面有更大的靈活性。

ESG投資意識抬頭，今年股東在Tesla年會提出13項不同提案，包括要求Tesla審查和披露更多關於反騷擾及歧視工作、遊說做法、供應鍊和勞動力，以及有關其用水和與水相關的氣候影響和風險的詳細信息。

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