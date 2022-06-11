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【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決

股市 11:36 2022/06/11

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【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決

美股迎來拆股潮，繼亞馬遜（Amazon，美：AMZN）成功1拆20，電車巨企Tesla（美：TSLA）向美國SEC提交年度股東大會通知，當中Tesla建議將股票由1拆3，此外董事會成員、甲骨文（Oracle，美：ORCL）行政總裁Larry Ellison不打算連任。Tesla 將於8月4日在德洲奧斯汀新Tesla工廠舉行線上股東大會，並會邀請部分股東出席。

Tesla稱，今年股東大會將擬議股票分割，指出公司的成功取決於吸引和留住優秀人才，而極具競爭力的薪酬方案包括為每位員工提供股票期權。Tesla表示，相信股票分拆有助重置普通股的市價，以便員工在管理他們的股權方面有更大的靈活性。

ESG投資意識抬頭，今年股東在Tesla年會提出13項不同提案，包括要求Tesla審查和披露更多關於反騷擾及歧視工作、遊說做法、供應鍊和勞動力，以及有關其用水和與水相關的氣候影響和風險的詳細信息。

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股票 氣候暖化 可持續發展 ESG 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 分拆

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