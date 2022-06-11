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【新冠肺炎】美國周日起 取消入境旅客陰性檢測要求

環球社會熱點 10:55 2022/06/11

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美國周五（10日）宣布進一步放寬入境要求，將由周日（12日）起取消旅客入境美國前新冠檢測陰性要求。據悉，美國疾控中心（CDC）會在未來30日内重新審視這項決定。

【猴痘症】全球近1300宗確診 美CDC未發現空氣傳播 【下一頁】

根據現有規定，旅客在登機前一日需進行新冠病毒檢測，並在入境美國時出示陰性檢測結果。但隨著英國等多個歐洲國家早已放寬相關要求，航空業及不少國會議員都要求政府放寬規定。

美國政府周五宣布，CDC將不再要求入境美國的航空旅客出發前進行新冠檢測，新措施將由美國東部時間周日凌晨12點01分（本港時間中午12點01分）起生效。

政府指CDC是根據科學及數據作判斷，但將於未來90日内重新評估這項決定。當局表示如果出現令人擔憂的病毒新變種傳播，CDC可能會恢復檢測要求。

日本公布新入境防疫指引 要求旅客戴口罩及買旅保 【下一頁】

另外，當局目前仍要求旅客需完成接種新冠疫苗，並持有效接種證明入境。當局認可輝瑞（Pfizer，港稱復必泰）、科興、國藥、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）等多款疫苗。

根據Our World in Data截至本月8日的追蹤數據，美國約77.8%人口已接種最少1劑新冠疫苗，有超過66.7%人口已完成接種。

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責任編輯：鄭錦玲

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