【新盤再熱】新盤銷情旺 新地白石角Silicon Hill次輪價單推售 190伙數小時內全數沽清

踏入下半年，多個新盤出擊。新地（00016）旗下大埔白石角新盤Silicon Hil第1期上周六（4日）首輪銷售理想，本周六（11日）再進行次輪發售198伙；其中190伙以價單形式發售，8伙以招標形式發售。市場消息指，截至下午4時40分左右，以上190伙價單形式發售單位全數沽清。

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Silicon Hill第1期首批以價單發售的170伙於上周六火速沽清後，該項目於周六進行次輪銷售共198伙，其中190伙價單發售，單世實用面積由217至770平方呎，間隔由開放式至3房，折實樓價由379.88萬至1134.1萬元，折實呎價由16,427至20,354元。另8伙同日起招標，包括5伙特色戶。

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白石角Silicon Hill第1期 本周六起次輪銷售198伙 折實最平低過400萬，詳見【下一頁】



美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，本港置業需求強勁，該行有大手投資客斥約1,600萬元購入Silicon Hill2伙單位，分別為1伙中層三房戶，以及1伙中層開放式單位，擬作長線收租用途。布少明指，Silicon Hill入場門檻僅400餘萬元起，適合年青買家上車置業，該行約7成客戶為用家，整體有近8成屬於80、90後。

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，Silicon Hill進行次輪銷售，該行出席率達8成，當中有約70%至80%為用家，約20%為投資者。該行錄得一組同區用家客斥近2,000萬元購入一間兩房及一間三房作自用。

他表示，6月市場氣氛轉好，但由於仍未通關 ，樓市仍由剛需撐起，項目受惠東鐵線過海段通車，及毗鄰擬建白石角站，吸引收租長線投資客戶垂青。事實上，暑假臨近，漸多海外學生來港積極尋覓租盤，推動租賃成交，料Silicon Hill 租賃回報可達2.5至3厘。

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記者：陳詠妍