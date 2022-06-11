【樓市現象】新盤大軍殺到 日出康城MONTARA 兩房SSD期滿 業主即急急減價沽貨

最近多個新盤推出，預期本月將有逾7,200伙登場，市場焦點轉至一手市場，二手市場氣氛相對淡靜。有業主趁單位滿3年SSD期，即減價放售物業，日出康城Montara兩房單位放售短短3天即沽出。

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利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳日出康城Montara 2B座高層E室的二手成交。單位實用面積約369平方呎，一房套間隔，外望開揚景觀。單位原開價750萬元，最終以735萬元易手，折合實用面積呎價約12,183元。

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原業主於2019年5月以597.7萬元一手購入上址，持貨至今滿3年，轉手帳面獲利約137.3萬元。

蔡氏稱，客人首選日出康城樓齡最新屋苑，喜歡屋苑會所設施完善，鍾情發展商品牌有信心保證。單位間隔四正，高層外望開揚景觀，客人只睇一次樓，立刻落票還價，以誠意打動業主。賣家放鎖匙只有三日，就沽出單位。

他續指，屋苑現時有90個二手放盤，入場費748萬元起。

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記者：陳詠妍