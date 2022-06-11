政府過海隧道擬推擠塞徵費 重訂各隧道收費 運房局局長陳帆：或推不同時段不同收費

繁忙時段部份過海隧道出現擠塞問題，政府擬實施隧道「擠塞徵費」以改善情況。運輸及房屋局局長陳帆周六（11日）撰文表示，政府建議藉明年接收西區海底隧道的契機，配合不停車繳費系統技術，重新釐訂各過海隧道收費，推行擠塞徵費；徵費應以控制私家車使用過海隧道為重點，騰出有限道路資源供其他車輛使用。

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陳帆表示，近日市面人流增加，交通流量亦回升，交通擠塞問題也逐漸浮現。他說，政府在1993年把為期30年的建造、營運及移交專營權批予西區海底隧道有限公司，而專營權將於2023年8月1日屆滿，屆時政府會接收西隧，負責營運、管理和維修該隧道。隨着西隧即將回歸為政府隧道，正好提供一個契機，讓當局對症下藥處理困擾市民多時的過海隧道擠塞問題。

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因應過海隧道擠塞情況在上下班的高峰時間特別嚴重，運輸署於2019年7月展開擠塞徵費研究，檢討及重新制訂政府收費隧道及道路的收費水平。擠塞徵費以善用有限的道路空間為理念，因應隧道在不同時段的擠塞情況收取不同費用，並針對效率偏低的車輛，希望改變駕駛人士的出行習慣，鼓勵他們轉乘公共交通工具，或於繁忙時段以外使用相關隧道和路段，遏抑和分散繁忙時段超額的交通需求，提高整體道路網絡的使用效率。

陳帆表示，西隧目前再沒有剩餘容量分流紅隧和東隧的超額車流，倘若政府收回西隧時，維持所有過海隧道收費不變，擠塞情況將會持續。如果政府只調低西隧收費，則會進一步加劇現時過海隧道，以及周邊道路在繁忙時間的擠塞情況，並非解決過海擠塞的方法。



參考運輸署的顧問研究結果，政府建議藉着接收西隧的契機，配合不停車繳費系統的技術，在釐訂各過海隧道費時引入擠塞徵費概念以管理交通需求，從而適度調節整體過海交通流量。研究提出可用下列原則，作為釐訂各類車輛使用過海隧道收費的考慮：

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第一是個原則，是不同時段不同收費，初步構思是按整體過海交通情況將平日劃分為三個不同的收費時段，即（一）繁忙時段、（二）一般時段，以及（三）非繁忙時段。總體來說，一般時段將收取一般收費。早上或傍晚繁忙時段則需在一般收費之上，附加擠塞徵費，從而遏抑和分散繁忙時段超額的交通需求，改善過海隧道交通情況和減少相應行車時間。而在非繁忙時段則因應交通情況，收取較一般收費為低的非繁忙收費，讓使用該時段的人士受惠。



第二個原則，為減低車龍對非過海交通的影響，並鼓勵減少繞道行駛。擠塞徵費的目的是令部分駕駛人士避免於繁忙時段出行，或改乘公共交通工具，從而紓緩繁忙時段路面的擠塞情況，降低隧道車龍對非過海交通及附近地區道路的影響。

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第三，是過海交通的增長主要來自私家車，而私家車載客量少，效率卻偏低。因此，擠塞徵費應以控制私家車使用過海隧道為重點，騰出有限的道路資源給其他車輛使用。載客效率高的如專營巴士，提供不可或缺的公共交通服務，在運輸政策上應得到支持。貨車等商用車輛支援各種經濟活動，亦缺少替代運輸工具，故此現時普遍較私家車為高的收費水平應予檢討。如以效率優先為原則，根據各類別車輛的載客效率，以及對社會的經濟效益釐訂收費水平，應將能更有效地使用有限的路面空間。

當局6月17日將向立法會相關委員會簡介擠塞徵費原則，展開第一階段諮詢，聽取公眾意見後制訂調整隧道費的具體方案，並計劃今年內再徵詢各界意見。

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記者：陳詠妍



