【免費活動】（附報名方式）康文署7.1免費開放多項康樂設施 如運動攀登牆 水上活動中心艇隻 6.25早上7時起以先到先得方式登記

為慶祝香港特別行政區成立25周年，康樂及文化事務署（康文署）將於7月1日（周五）舉辦「香港特別行政區成立二十五周年——免費玩盡康樂設施」，讓市民以個人身分免費使用多項收費康樂設施，藉此鼓勵不同年齡的市民參與不同的體育活動，養成運動的良好習慣，同時共慶回歸喜悅。

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康文署7月1日免費開放供市民使用的康樂設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；



戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；



公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的摩士公園游泳池及九龍仔游泳池）；及水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

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市民可於6月25日（周六）上午7時起在各區「康體通」櫃枱及網上預訂系統以先到先得方式預訂七月一日未被團體預訂的康樂設施（屯門康樂體育中心及水上活動中心／度假營的「康體通」訂場櫃枱將分別於上午7時30分及8時30分開始提供服務）。由於預期市民會踴躍預訂設施，市民可能於早上繁忙時段需要較長時間進入網上預訂系統。

每人只可預訂一節免收費的康樂設施，不論類別。「康體通」系統不會接受市民超額預訂設施的申請。

公眾游泳池設施則無須預約，市民只需於當日在泳池入口處排隊輪候，先到先得，額滿即止。

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康文署呼籲租用人準時到場，善用各項設施。如租用人未能於所預訂的段節開始的首十分鐘內取場，該設施會即場供其他人士以先到先得的方式使用，但只限用作與原租用人相同的用途。如原租用人其後到場，使用者須即時交還設施。

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租用人須遵守康體設施使用條件（www.lcsd.gov.hk/tc/condition/index.html），當中包括最新修訂的個人不取場／不在場使用設施的懲處安排。如租用人不取場而沒有按規定取消預訂或租用人於所租訂段節被發現不在場使用設施，將當作不取場／不在場使用設施一次；租用人在30天內累積兩次違規紀錄，會被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

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根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入或身處體育處所或其他康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

如有查詢可致電2414 5555或瀏覽專題網頁www.lcsd.gov.hk/tc/freeuseday/index.html。



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記者：陳詠妍