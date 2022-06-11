【MPF】強積金5月份回報終於回升 駿隆：人均回報達1168元 惟首5個月每人仍蝕26638元

上半年投資市場動蕩，強積金首4個月表現持續見紅，惟至5月份，強積金終錄得今年首個月的正回報，人均回報達1,168元。不過，從2022年初至5月計算，強積金每人平均蝕26,638元。

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截至5月31日，駿隆強積金綜合指數升逾1點 (+0.5%)，報 230 點。5月份三大主要指數表現小幅上漲，股票基金指數升約 2 點 (+0.8%)，報 311 點；混合資產基金指數升 1 點(+0.2%)，報 229 點；固定收益基金指數升 0.1 點，報124點。



Gain Miles 執行董事王玉麟提醒市民: 「投資市場短期波伏較大，若果過度轉換基金更會蒙受損失，建議投資者為強積金安排長線退休投資的部署。Gain Miles 預期未來一年市場較波動，投資者應謹慎投資。」

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他預期市場升跌受著美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭票穩定性以及中國疫情發展等數大因素影響。在美國加息週期，投資者要謹慎投資債券市場，預期債券回報表現未必理想。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長線退休投資。如有疑問，建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。



對於本月 9 日立法會通過取消強積金對沖條例草案，王玉麟表示歡迎，並謂︰「新安排加強了打工仔退休儲備的保障成效，成員更應因此加強積金管理，爭取更佳回報以累積更多退休儲備。僱主方面，因取消強積金對沖或會令成本逐澌增加，但法例實施前之強積金仍可對冲，我們呼籲僱主應選擇表現更佳的強積金計劃供員工選擇，回報提高變相可減低僱主成本，以達僱主員工雙嬴局面。」

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記者：陳詠妍