【人物專訪】揭開中資龍頭科網股阿里巴巴神秘面紗 香港區員工福利究竟有幾好

近年多家中資企業來港擴展業務，積極招攬人才。在不少人眼中，中資企業難免給予外界福利較低、加班文化盛行的感覺。事實上，有不少於香港開設辦公室的中資企業，福利比很多公司還要吸引，龍頭科網股阿里巴巴集團就是其中一間。是次《iMoney》請來兩位於阿里巴巴香港辦公室工作多年的員工，大談公司的員工福利有多特別，也分享入職公司的貼士。

【iM人物專訪】揭開中資龍頭科網股阿里巴巴神秘面紗 香港區員工究竟有甚麼福利，詳見【下一頁】

本港的企業中，大致可分為港資、中資及外資企業，各有不同的文化及管理方式。於大眾的眼中，在外資企業工作，自由度較高，待遇也較好。不少人也認為，中資企業員工的自由度較低，員工也欠缺發聲的空間，升遷機制也未必不透明。至於港資企業，在成本控制方面可能較緊，但晉升的機會較多。

事實上，近年中資企業積極在港招攬人才，出盡法寶留住員工。於香港及美國掛牌的中資龍頭科網巨企阿里巴巴（09988），就是其中之一。創立於1999年的阿里巴巴集團，業務包括中國商業、國際商業、本地生活服務、菜鳥、雲業務、數字媒體及娛樂以及創新及其他業務。

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阿里巴巴的香港辦公室也在1999年成立，阿里巴巴集團人力資源資深經理龍珮雯表示，現時集團在港的員工覆蓋淘寶天貓、阿里雲、菜鳥、Alibaba.com、阿里巴巴香港創業者基金等多個業務，同時也有法務、財務、行政、公關等團隊。目前香港辦公室聘請的同事，以具備雲計算及相關技術背景、本地及跨境電商、本地及跨境物流經驗，以及具備法律和財務等專業背景的為主。究竟入職阿里巴巴有何福利？龍珮雯介紹說，集團有提供具競爭力的薪酬福利，每年均有晉升的機會，同時也珍視人才，致力培養及支持有潛力的同事，讓員工可以享受快樂及有成就感的工作環境和氛圍。

「我們的同事來自五湖四海，有內地的、香港的，也有海外的，公司按同事的才能及業務發展需求作安排。此外，我們一直持守開放及多元的企業文化，會因應職位需求和同事的興趣，為同事提供到內地總部或海外不同辦公室工作的機會，盡力為同事的職場發展提供支持及安排。」

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對於員工的培訓，阿里巴巴也十分着緊。龍珮雯表示，集團會針對不同的業務，安排不同形式的會議及培訓，包括管理者培訓、專業課程夜校課堂，以及邀請內外部的專家和行業資深人員，與員工分享最新科技發展、電商及物流等熱門話題和多元化的內容，以滿足同事的職業發展需求，也提升同事的知識及視野。為了讓新入職的同事更快融入集團中，他們亦會舉辦約一周的迎新活動，「新舊同事會有各種形式的交流和互動活動，既可幫助同事了解集團業務、文化，也可促進大家建立關係。」

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加強凝聚力培養歸屬感

為加強同事間的凝聚力及對集團的歸屬感，阿里巴巴每年亦會舉辦很多大大小小的活動。龍珮雯舉例指，如自2003年「沙士」疫情後至今，集團每年的傳統，就是在5月10日舉辦「阿里日」，就是答謝員工及員工家人，對公司的支持及付出，通過活動讓大家聚首一堂，享受快樂的時光。

額外7天有薪「陪伴假」

除了以上福利外，集團也積極提升員工關懷的措施，其中在去年12月推出的「暖心計劃」中，提升了多項員工福利，當中一大亮點，就是員工原有假期基礎上，每年再額外增加7天的有薪「陪伴假」，讓員工有更多時間陪伴家人及寵物等，提倡實踐「認真生活」。龍珮雯指續指：「我們十分鼓勵同事發掘自己的能力，多了解自己，把興趣及長處融入工作，最希望同事可以實現『認真生活、快樂工作』，因此對於想來阿里巴巴的人，我們也會給予同樣的建議。」

從以上可見，阿里巴巴的員工福利的確十分吸引，但事實是否如此？今期請來兩位分別於阿里巴巴工作5年，以及約14年的資深員工，跟大家揭開在這家中資企業工作的神秘面紗。

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個案一：兩孩之父感激公司有陪伴假 捉緊陪伴孩子度過重要時刻

於2017年加入阿里巴巴的鄧惠良（Calvin），任職阿里雲智能港澳地區及菲律賓市場營銷主管，主理阿里雲於香港、澳門及菲律賓的市場業務，包括日常的營銷，推廣及品牌建設等工作。加入阿里巴巴前，他曾經在擁歐洲、亞洲背景的公司工作過，從事不同範疇的行業，如電訊、互聯網娛樂、快銷品等。

早年在外資企業工作過，加入阿里巴巴後，Calvin的感受良多。「加入阿里巴巴後，我覺得公司文化很特別，不同的業務部門有屬於自己的吉祥物，公司給我的感覺，是很有活力，也很創新的。我覺得在這間公司發展的潛力很大。」剛入職阿里時，Calvin參加了集團於杭州總部舉辦、為期兩周的迎新活動，令他印象難忘。

「這是一個類似大學O Camp（迎新營）的活動，有不同的同事參加，包括資深同事、剛畢業的年青人，來自不同地區的員工聚首一堂。」

迎新營讓新人了解企業

他續稱，在這個迎新活動中，給予他機會藉着小組形式，走進不同部門的同事去了解一下，對他融入阿里巴巴有一個很好的基礎。迎新營的尾聲，組員更送了一份物輕情意重的禮物給他，「迎新營的最後一天有個交換禮物的環節，我組的同事都知我來自香港，特別唱了一首廣東話歌《朋友》給我，我覺得十分溫暖。」

Calvin坦言，加入阿里工作後，公司的管理方式比他想像中更有活力及彈性。他舉例指，公司推出彈性上班時間，讓他可以跟孩子有更多的相處時間，「我有兩個小朋友，由於公司有彈性上班時間，我每天也先帶他們上課後才回公司上班。同時，公司也增加了『陪伴假』，有額外的7天假期陪伴家人，讓我有機會參與小朋友學校的活動、聖誕派對等，可以陪伴他們渡過重要的時刻，也令我在家庭及工作中取得很好的平衡。」

為5年員工舉辦慶祝儀式

阿里巴巴的其中一個企業文化，就是會為在公司工作滿5年的員工舉辦慶祝儀式，即將有機會參加這次盛事的Calvin，也十分期待這個儀式，「這是對我的肯定，阿里巴巴有一個講法，就是『一年香三年醇五年陳』，我在阿里巴巴工作了5年，希望在儀式中跟新同事分享，一個前輩的身份，作出傳承，讓新同事更可以了解公司文化。」

阿里巴巴作為科網股的龍頭，不少人也希望加入，究竟年輕人或大學生的機會大嗎？Calvin說，自己的團隊中也有不少年輕同事，當中不少是大學畢業生。「我們作為互聯網公司，公司的概念也會較創新，也會接納年輕同事的意見。」他鼓勵大學生可以加入阿里巴巴的團隊，「大學生一定有機會來工作，我們這個部門本身也聘請了很多個大學畢業生。其實現在大學生的能力很強，語文水平也很高，學習的速度很快，因此我們有很多同事也是有實習生開始出來我們公司，其後轉為正式的員工，因此大學畢業生也有很多機會到阿里工作。」

個案二：任職阿里巴巴14年「老臣子」 靠行山活動維繫員工歸屬感

常言道：「人生有幾多個十年」，於阿里巴巴工作了14年的阿里巴巴香港創業者基金傳訊及市場推廣總監黃玲玲（Grace），除是公司的一個重要「老臣子」外，她更是興趣小組「行山派」的掌門人，積極舉辦活動去維繫同事們對公司的歸屬感。

於2008年加入阿里巴巴的Grace，最初是任職公司的投資者關係，及至2016年轉至阿里巴巴香港創業者基金工作，從事市場推廣及傳訊的工作，於公司工作已有14個年頭。加入阿里巴巴前，Grace於外資企業工作了約5年時間，轉到中資工作，她認為兩者沒有太大的分別。不少人以為中資的管治方或較為多限制，但Grace表示，公司對員工也是肯放手，「就算是我們自己的管理層，也是在公司將近上市前加入，大家都是同步成長，不是所有事情已經訂立好，在一個既定的框架去做。互聯網公司的變化可以很大，如果方式不可行的，你就要快速作出轉變，就會體會到自己的執行力有多強，變化可以有多快。」

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提到有何原因驅使她在阿里巴巴工作逾10年？她指出，首要條件是不會對工作感到沉悶，「我是一個怕悶的人，我看到自己是有成長，有不同的經歷，也學到了不同的事情，這是其中一個最大的原因。」她又指，公司也給予員工很大的自由度。事實上，阿里巴巴每年也有一個晉升機會，每年也會根據同事的表現，主管除了可以提名同事升職外，同時也可以做出自薦，令自己得到晉升機會。

內部申請調任職位空缺

Grace舉例指，自己由投資者關係轉職至阿里巴巴香港創業者基金，是靠自己去爭取。她說，同事在公司的內聯網看到不同部門的空缺，可以向內部申請調換崗位，更可以直接找該部門的負責人傾談。「我覺得這公司是有不同的晉升機會，只要你的經驗及技能可以應付得到，自己有過人之處，可以套用到其他部門的話，其實可以去試的。」員工更可以到香港以外的地區工作，自由度是很大，「問題是你有沒有自己去爭取，有沒有去試。」

提到公司特別的員工福利，Grace十分欣賞公司願意投入資金在Team Building（團隊建立活動）上，「每一個部門也有資源及資金，去計劃未來一年如何作出Team Building，如所有同事一起去報讀課程，或一起去旅行，一起為公司規劃未來大計。」

她表示，公司願意給予員工資源，對留住員工絕對有幫助。除了可以幫助團隊建立團結性，也可以讓同事了解自己在公司的價值。同時，阿里也樂意資助員工舉行各項興趣小組，也有助提升員工歸屬感，公司設有不同派系的興趣小組，如行山、音樂、媽媽群組等，凡同事有意組織一個派系，也可以向公司作出申請，公司就會作出資助。

公司行山小組聯誼慈善

Grace就是公司行山小組「行山派」的忠堅份子，不時為同事組織行山活動，更組成名為「阿里夢行者」的行山小組，參與香港最大型的遠足籌款活動「毅行者」。「我現在工作以外的時間組織不同的活動，公司也很給予資源讓我們去買一些裝備，例如我們行山需要行山棍，頭燈等，我們也可以買下來借給同事使用。」而「阿里夢行者」今年已成立第10年，每一年Grace也會邀請新入職的同事參加，不同部門的人可以一起參加活動，大家可以更了解及互相認識。



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以上內容輯錄自《iMoney Focus 》763期《見人見智》

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記者：陳詠妍