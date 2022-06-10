【新股IPO】Vision Deal 7827 首日掛牌成本第二隻SPAC上市公司

本港今日再迎來第二隻特殊目的收購公司（SPAC）上市公司！由阿里巴巴（09988）前執行副總裁衛哲發起的SPAC公司 Vision Deal（07827）今早（10日）掛牌。

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管理層於上市儀式中表示，上市後計劃物色專門從事智能汽車技術，或具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司，並與其完成SPAC併購交易，預期藉着公司的發起人、董事及高級管理層擁有的強大全球網絡關係、行業專長及可靠的物色交易能力，可發展強勁的潛在目標管綫。

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記者：張以正