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【騰訊700】 騰訊持股內地社交平台Soul 撤回美國上市申請

股樓投資 00:22 2022/06/11

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內地網遊巨頭騰訊(00700)為最大外部股東的中國社交平台Soul今日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，該公司決定撤回F-1登記聲明文件，
不再根據F-1文件發行證券。騰訊周五收報396.4元，上升0.4%。

【券商點睇】中金：加盟店同店增長快過整體 周大福評級為跑贏行業  詳情請看【下一頁

Soul於2021年5月遞交F-1招股書，擬發行1,320萬股ADS，發行價區間為13－15美元。在更新招股書不久，Soul宣布暫停美股上市的過程，稱獲得替代性融資案，經過慎重思考決定暫停新股上市集資的定價流程，並表示大股東騰訊也支持這一決定。Soul去年在IPO招股書中稱，平均每日活躍用戶為910萬。騰訊持有該公司49.9％的股份。

【蔚來9866】新車型助力銷量增長 蔚來2024年或扭虧  詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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