【騰訊700】 騰訊持股內地社交平台Soul 撤回美國上市申請

內地網遊巨頭騰訊(00700)為最大外部股東的中國社交平台Soul今日向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，該公司決定撤回F-1登記聲明文件，

不再根據F-1文件發行證券。騰訊周五收報396.4元，上升0.4%。

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Soul於2021年5月遞交F-1招股書，擬發行1,320萬股ADS，發行價區間為13－15美元。在更新招股書不久，Soul宣布暫停美股上市的過程，稱獲得替代性融資案，經過慎重思考決定暫停新股上市集資的定價流程，並表示大股東騰訊也支持這一決定。Soul去年在IPO招股書中稱，平均每日活躍用戶為910萬。騰訊持有該公司49.9％的股份。

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