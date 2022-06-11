【有盈退休】曾智華：上了賊船怎麼辦?

投資世界，爾虞我詐，所有人都追求一個「錢」字。大小投資者如是，服務你的各式經理及投資顧問如是，上市公司老闆當然如是，甚至港交所（00388）也如是。既然最高目標為賺錢，那麼，自然出現各種合法、灰色及非法手段。小投資者最常犯的毛病是，未經分析考究，就人云亦云亂買股票。

少有公司穩定派息

大家只要細心觀察記錄，必會發現10間上市公司中，股價能夠長期穩定（莫說價升）而又有合理派息率的，根本沒有兩間！更別說三、四、五綫「蚊型股」。就算大如恒生指數當中的內地新科技股，也大部分一年內由高位跌了三分一到三分二股價，問你怎樣辦？

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公司上市被受吹捧

所有公司上市時，都有「創作高手」將其業務講到天花龍鳳前景秀麗。而各大傳媒領域，亦絕少見到相反意見，甚或深入將公司盈利潛力作拆局式分析，也難找到。為甚麼？因但凡一間公司申請上市，由公司本身到包銷商、到各大傳媒、到廣告公關公司……再到港交所，全部是受益者，點會說反話？



故此，唯一可能的「受害者」，當然是真金白銀認購或上市後掃貨小股民。多次出席投資分享會，多次皆有散戶問：「碌Sir，我持有XXX，一揸就潛水，從未見家鄉，怎麼辦？等到何時才放？」、「你好明顯上了『賊船』。請用基本邏輯思考，上了賊船，為保障自己，應該怎樣做？」、「……」散戶欲言又止：「我想她升回少少才走。話不定有機會浮上水呢！」

筆者沒時間理會，直斥：「你今年貴庚？成年人理應懂分辨人性世情。你希望大賊突然從良？是否太天真？發夢沒那麼早！上錯『賊船』乃你自己判斷錯誤，再磨下去，只會損失更大。精明的投資者，當然立即止蝕跳船游回岸啦！還有，記住以後帶眼識人，不少大鱷額頭明顯鑿住個『賊』字！若然你仍信，這麼傻豬，就別做投資了！」

不好意思，希望點醒他，讓他回頭是岸。

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍