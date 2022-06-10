【新股IPO】美因基因6667周五起招股 入場費約4444.4元

內地基因檢測平台公司美因基因（新上市編號：06667）由周五（10日）起至下周三（15日）招股，計劃於全球發售約1196萬股，其中香港公開發售佔約10%，招股價介乎18至22元，以每手200股計，一手入場費4444.35元，６月22日掛牌；獨家保薦人為中信建投國際。

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是次集資所得，其中約30%用於消費級基因檢測及癌症篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化；約25%將投資於研發服務及產品；約20%將用於增加或擴大檢測能力及產能；約15%將用於通過投資或收購具吸引力的技術或檢測相關公司；約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

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此外，公司上市引入了數名基石投資者，包括南昌金融、南昌工控園區及內地臨床體外診斷產品生產商邁克生物，分別認購2970萬、6930萬及4950萬元人民幣。

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記者：張以正