【宏觀術數@iM網欄】占卜+命學 初習術數從何起始 一

水星逆行剛結束,期間除了MOX Bank一度功能停止外,臨別秋波也帶來匯豐和恒生銀行「死機」,適逢賽馬日引至部份馬迷無法轉數不滿。是次逆行於雙子座和金牛座,連結束時也帶來人為錯誤引起交易不順、資金流問題等的力量也不可小覷,可資作術數研究印證呢。

提及研究術數,筆者常有朋友問及學習術數從何入手等問題,不如略作較有系統回覆。

學習術數可能有不同原因,緣份較深者大多從少興趣濃厚,多少早已學習過一兩種命學占卜術,甚或進深研習成為專業術數人。更多朋友是隨著見識漸長,對人生際遇變化感受日深,而對玄學興趣漸濃,又或帶功能性用於生活決策或於閒談多個話題,亦有純興趣者欲以究天人之際不一而足。

占卜+命學

如非要以術數替人解惑,日謙較建議學者可考慮先學一門占卜,或加一門命學。其理何在?此亦從實用角度去看,一般對術數感興趣朋友都會先對自已命格和運勢最為關注,然後擴展至身邊家人、朋友或工作夥伴等等。不約而同地大多會先了解命理學,或最少從流年書或通勝開始入手。傳統命學較流行者有子平八字、紫微斗數、中(七政四餘)或西方占星,大抵坊間書藉資料,甚或視頻、課程都不缺的。反而對於興趣者較難入手便是足夠正確命例。

▲ 七政四餘星盤對初入手可能略為複雜

其中斗數由於星盤必須較對時辰才能準確,初學者都不免須為「定盤」花此功夫,也是很值得的功夫,由於斗數分成十二宮,推算運程和個別事項時分類較易明顯,至深入則又必須明白打破十二宮,以整個命盤格局和其變化來推算才能避免以偏蓋全。子平八字雖說也必須時辰準確,但如有至少三柱(年、月、日)準確加上對過往起落得失了解,也可得出往後命運概略。現今坊間子平術都很重視喜、忌神作判,傾向「書房派」的路線,傳統民間重徵驗和八字結構等推算手法仍有流傳,能匯百川而適當選用,很多「關鍵位」會每有奇驗。星占學本身已包含命理和占卜,命理推算以出身時間、地點起本命星盤,再加以流運推算,此點中、西星學互有開闔,都各擅勝長,近代以西方星占有不同推運(計算原命局在不同時間的運程)太陽弧角盤、主限法、次限法、回歸法,與及中西並用的流年星法等不同方式,給人感覺「工具」齊備又精密,其實中國星占推運時使用大限、流限,並加入獨有的神煞和調候原則,對格局高低,行運喜忌,以至於驟然禍福的推算別有優勝之處,惟當中涉及的術數基礎可能稍多,有機會另文詳細介紹。

▲ 中國星學加入神煞,為本身特色

占卜有助決疑

其實作為興趣,學習命理固無不可,如若想幫助日常決疑(參考決定),研習術數時間又不多的話,筆者會建議學習一門占卜術更為直接有效。試想日常生活的問題,可能涉及事業、感情、家庭、健康、投資或移居等種類不少,有時問題可能會較複雜或不是個人或一人命格可以分析出來的。例如涉及合夥或感情等,涉及命局便不止一個,再宏觀者涉及投資決定或公司前景,除個人財運外,影響因素可以很多,命學水平要求便相對較高,否則計算出來結果自己也可能存疑。

▲ 八卦衍生圖

而「決疑」本來便是占卜術最擅長解決,從古代先民以易經、卜筮,到近代各類占卜方法,總結了大量分類占算經驗和法則可資參考。言及占卜術,古今中外可算各適其式,先談古代中國,流傳下來最普及自然便是易經占卜,其中也約略可分成以易經卦爻辭直接解釋,或以六爻象數分析,又或較重觸機的「梅花心易」。占算災異玄機,則可以參考「焦氏易林」方式。

梅花易數講究「觸機」(靈感使用),有天份者較快能掌握,經典《觀梅心易》一書據說為宋朝易學家邵康節所著,本身便是觸機法大全。如果只想遇然有需要時決疑,可直接使用易經卦辭占算入門門檻更易,也是文人學者們喜歡使用。過往文章也介紹過如果對易經古文有興趣可直接從易傳中解釋,亦可參考宋、明兩代或日本明治天皇時開「高島吞象」氏的書藉,再加以實習一般很快便能初步掌握。

至於六爻占卜,一般以金錢卦(銅錢)或其他方式起卦均可,解釋較注重爻象間的生剋刑沖關係。起卦後按京房易方式將六爻各配以五行和六親(五行關係),並得出世爻(自已)和應爻(對方)以作計算。由於也是需要稍多術數基礎,未必太適合初學者,如有興趣的朋友,明清兩朝可參考的書藉也不少,例如《卜筮正宗》和《增刪卜易》等。

待續……

作者 _ 區日謙簡介:

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等,分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等,以期掌握先機 , 運籌帷幄,決勝於千里以外。

