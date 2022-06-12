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【宏觀術數@iM網欄】占卜+命學 初習術數從何起始 一

名人薈萃 09:01 2022/06/12

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水星逆行剛結束，期間除了MOX Bank一度功能停止外，臨別秋波也帶來匯豐和恒生銀行「死機」，適逢賽馬日引至部份馬迷無法轉數不滿。是次逆行於雙子座和金牛座，連結束時也帶來人為錯誤引起交易不順、資金流問題等的力量也不可小覷，可資作術數研究印證呢。

提及研究術數，筆者常有朋友問及學習術數從何入手等問題，不如略作較有系統回覆。

學習術數可能有不同原因，緣份較深者大多從少興趣濃厚，多少早已學習過一兩種命學占卜術，甚或進深研習成為專業術數人。更多朋友是隨著見識漸長，對人生際遇變化感受日深，而對玄學興趣漸濃，又或帶功能性用於生活決策或於閒談多個話題，亦有純興趣者欲以究天人之際不一而足。

 

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

占卜+命學

如非要以術數替人解惑，日謙較建議學者可考慮先學一門占卜，或加一門命學。其理何在？此亦從實用角度去看，一般對術數感興趣朋友都會先對自已命格和運勢最為關注，然後擴展至身邊家人、朋友或工作夥伴等等。不約而同地大多會先了解命理學，或最少從流年書或通勝開始入手。傳統命學較流行者有子平八字、紫微斗數、中（七政四餘）或西方占星，大抵坊間書藉資料，甚或視頻、課程都不缺的。反而對於興趣者較難入手便是足夠正確命例。

七政四餘星盤對初入手可能略為複雜

其中斗數由於星盤必須較對時辰才能準確，初學者都不免須為「定盤」花此功夫，也是很值得的功夫，由於斗數分成十二宮，推算運程和個別事項時分類較易明顯，至深入則又必須明白打破十二宮，以整個命盤格局和其變化來推算才能避免以偏蓋全。子平八字雖說也必須時辰準確，但如有至少三柱（年、月、日）準確加上對過往起落得失了解，也可得出往後命運概略。現今坊間子平術都很重視喜、忌神作判，傾向「書房派」的路線，傳統民間重徵驗和八字結構等推算手法仍有流傳，能匯百川而適當選用，很多「關鍵位」會每有奇驗。星占學本身已包含命理和占卜，命理推算以出身時間、地點起本命星盤，再加以流運推算，此點中、西星學互有開闔，都各擅勝長，近代以西方星占有不同推運（計算原命局在不同時間的運程）太陽弧角盤、主限法、次限法、回歸法，與及中西並用的流年星法等不同方式，給人感覺「工具」齊備又精密，其實中國星占推運時使用大限、流限，並加入獨有的神煞和調候原則，對格局高低，行運喜忌，以至於驟然禍福的推算別有優勝之處，惟當中涉及的術數基礎可能稍多，有機會另文詳細介紹。

中國星學加入神煞，為本身特色

占卜有助決疑

其實作為興趣，學習命理固無不可，如若想幫助日常決疑（參考決定），研習術數時間又不多的話，筆者會建議學習一門占卜術更為直接有效。試想日常生活的問題，可能涉及事業、感情、家庭、健康、投資或移居等種類不少，有時問題可能會較複雜或不是個人或一人命格可以分析出來的。例如涉及合夥或感情等，涉及命局便不止一個，再宏觀者涉及投資決定或公司前景，除個人財運外，影響因素可以很多，命學水平要求便相對較高，否則計算出來結果自己也可能存疑。

八卦衍生圖

而「決疑」本來便是占卜術最擅長解決，從古代先民以易經、卜筮，到近代各類占卜方法，總結了大量分類占算經驗和法則可資參考。言及占卜術，古今中外可算各適其式，先談古代中國，流傳下來最普及自然便是易經占卜，其中也約略可分成以易經卦爻辭直接解釋，或以六爻象數分析，又或較重觸機的「梅花心易」。占算災異玄機，則可以參考「焦氏易林」方式。

梅花易數講究「觸機」（靈感使用），有天份者較快能掌握，經典《觀梅心易》一書據說為宋朝易學家邵康節所著，本身便是觸機法大全。如果只想遇然有需要時決疑，可直接使用易經卦辭占算入門門檻更易，也是文人學者們喜歡使用。過往文章也介紹過如果對易經古文有興趣可直接從易傳中解釋，亦可參考宋、明兩代或日本明治天皇時開「高島吞象」氏的書藉，再加以實習一般很快便能初步掌握。

至於六爻占卜，一般以金錢卦（銅錢）或其他方式起卦均可，解釋較注重爻象間的生剋刑沖關係。起卦後按京房易方式將六爻各配以五行和六親（五行關係），並得出世爻（自已）和應爻（對方）以作計算。由於也是需要稍多術數基礎，未必太適合初學者，如有興趣的朋友，明清兩朝可參考的書藉也不少，例如《卜筮正宗》和《增刪卜易》等。

待續……

 

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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