【裏裏外外@iM網欄】天氣又濕又熱！教你簡單的冬病夏治去濕法

近期疫情似有好轉,朋友相約聚舊,好似相距一年不見,特別興奮。閒談間,我分享一個故事,在疫情嚴峻期間,有一位年長期病患者兼年紀不小的人士,他雖然是醫生,但自己患有三高丶糖尿病丶心臟病等,在辦公室所有同事均染疫期間,他居然無中招。他的絕招是:早晚用鹽水漱口,而且是用温水,不用太多鹽,他解釋:因為Omicron 菌在咽喉可以停留3 天,所以只要早晚用鹽水漱口,便可以殺菌,防止染疫。

不過,我們不單是漱口,還要漱喉(Gargle),即含着鹽水,把頭仰後,喉嚨「咕嚕咕嚕」地吹氣,讓鹽水接觸到喉嚨,透過這活動過程,鹽水在喉嚨不斷滾動,將細菌帶走。

講到鹽水漱口,我姊夫有一個經歷。他已超過65歲,牙齒不好,以前用漱口水,但牙肉問題仍存在,自從牙醫介紹他用鹽水刷牙半年後,牙肉已無發炎,而且非常健康,這又一證明鹽的天然殺菌威力及效用,可以消炎消腫,是人類的恩物!

不過每個人的身體情況不同,有毛病應該看醫生,不要藥石亂投。

最近天氣又濕又熱,好多人皮膚出現問題,特別是濕疹,今次教大家幾個升陽去濕的動作及方法。

同場加映:【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

Tips 1: 泡腳的竅門

水中放醋,促進血液迴圈、祛除風濕。

水中放生薑、陳皮、薄荷, 對脾胃虛的人士,有助暖脾胃,祛濕邪。

水中放花椒,除臭祛濕、利氣行水、扶助陽氣。

Tips 2:

早上9至10 時,在太陽下曬曬背部,約10 至20 分鐘,可以幫助人體充電,活力充沛。此外,可以激發身體的陽氣,坐在椅子上約1/3 位置(圖1),雙手放在椅子後支撑著身體(圖2), 然後抬起頭,同時將上背的肩胛骨用力向後夾緊(圖3),將上半身向後,感覺上背收緊,挺胸抬頭(圖4),維持20秒後放鬆,再重複做這動作,做10次,做完後會發覺上背發熱,激發背部的陽氣,將積在身上的濕氣淤氣帶走。

▼ 點擊圖片放大 +2

Tips 3:

每天用木梳梳頭100 次以上,可以刺激全身的陽氣,令整個人都感覺好舒服。在梳頭時,先從正前方向後梳,再從兩側向後梳,如發覺某部位有些痛,可以多梳幾次,令這些痛點梳走。

所謂冬病夏治,我們要好好利用夏天陽氣最盛的時候,排出身體的寒濕。堅持以上任何一個方法,都可以慢慢令身體恢復氣血舒暢的狀態。

今次為大家帶來一首輕快的Om Kumara Mantra ,由Deva Premal & Miten 主唱,請大家慢慢淺嗜。

同場加映:【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

作者 _ 簡介:

從事瑜珈及健康教練工作十餘年,對自然療法: 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病,自學習瑜珈及相關自然療法後,學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力,兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果,希望與大家分享點滴,從內靚到外。

更多裏裏外外 @ 盈望 (葉麗麗) 的文章請 按此 。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請 按此 。

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機 !