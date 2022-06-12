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【裏裏外外@iM網欄】天氣又濕又熱！教你簡單的冬病夏治去濕法

名人薈萃 08:19 2022/06/12

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近期疫情似有好轉，朋友相約聚舊，好似相距一年不見，特別興奮。閒談間，我分享一個故事，在疫情嚴峻期間，有一位年長期病患者兼年紀不小的人士，他雖然是醫生，但自己患有三高丶糖尿病丶心臟病等，在辦公室所有同事均染疫期間，他居然無中招。他的絕招是：早晚用鹽水漱口，而且是用温水，不用太多鹽，他解釋：因為Omicron 菌在咽喉可以停留3 天，所以只要早晚用鹽水漱口，便可以殺菌，防止染疫。

不過，我們不單是漱口，還要漱喉（Gargle），即含着鹽水，把頭仰後，喉嚨「咕嚕咕嚕」地吹氣，讓鹽水接觸到喉嚨，透過這活動過程，鹽水在喉嚨不斷滾動，將細菌帶走。

講到鹽水漱口，我姊夫有一個經歷。他已超過65歲，牙齒不好，以前用漱口水，但牙肉問題仍存在，自從牙醫介紹他用鹽水刷牙半年後，牙肉已無發炎，而且非常健康，這又一證明鹽的天然殺菌威力及效用，可以消炎消腫，是人類的恩物！

不過每個人的身體情況不同，有毛病應該看醫生，不要藥石亂投。

最近天氣又濕又熱，好多人皮膚出現問題，特別是濕疹，今次教大家幾個升陽去濕的動作及方法。

 

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

Tips 1: 泡腳的竅門

水中放醋，促進血液迴圈、祛除風濕。

水中放生薑、陳皮、薄荷, 對脾胃虛的人士，有助暖脾胃，祛濕邪。

水中放花椒，除臭祛濕、利氣行水、扶助陽氣。

Tips 2:

早上9至10 時，在太陽下曬曬背部，約10 至20 分鐘，可以幫助人體充電，活力充沛。此外，可以激發身體的陽氣，坐在椅子上約1/3 位置（圖1），雙手放在椅子後支撑著身體（圖2）， 然後抬起頭，同時將上背的肩胛骨用力向後夾緊（圖3），將上半身向後，感覺上背收緊，挺胸抬頭（圖4），維持20秒後放鬆，再重複做這動作，做10次，做完後會發覺上背發熱，激發背部的陽氣，將積在身上的濕氣淤氣帶走。

    點擊圖片放大
    +2

Tips 3:

每天用木梳梳頭100 次以上，可以刺激全身的陽氣，令整個人都感覺好舒服。在梳頭時，先從正前方向後梳，再從兩側向後梳，如發覺某部位有些痛，可以多梳幾次，令這些痛點梳走。

所謂冬病夏治，我們要好好利用夏天陽氣最盛的時候，排出身體的寒濕。堅持以上任何一個方法，都可以慢慢令身體恢復氣血舒暢的狀態。

今次為大家帶來一首輕快的Om Kumara Mantra ，由Deva Premal & Miten 主唱，請大家慢慢淺嗜。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

作者_簡介：
從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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