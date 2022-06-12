  • 28°C
香港時間 : 2022612日 (日) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】值得一試！平穩的兩星

名人薈萃 08:01 2022/06/12

分享：

分享：

位於中環置地文華東方酒店七樓的Amber，在香港開業多年，食物質素穩定，一直停留在兩星。曾是全亞洲第七位餐廳，不過這幾年城中出現多家新餐廳如 Arbor，旅 ，L'Envol，Écriture等等，都有超越之勢。


步入餐廳，環境非常華麗，很適合慶祝生日或特別日子，但沒有任何景觀。先上迎賓小吃兩款，魚子醬海魚泡沫，味道非常完美、層次豐富。著名的鵝肝珍寶珠 ，有創意，小球狀的一小口，進口馬上融化，油脂香軟，超讚！


Sourdough麪包只有一種，沒有配牛油、橄欖油或醋，開口問才提供。
 

頭盤：帶子果凍，擺盤一流，味道九流，除了冰味，還是冰！

藍龍蝦配白蘿蔔，不過不失。

白蘆荀配芥末葉子、芥末醬，鮮美！

朋友點的主菜是乳鴿，五成熟，太美味啦，沒見過哪家French fine dining主菜有那麼大一份！

主菜我點的是烤羊架，色澤粉嫩，一進口，媽呀，味道滿分，不要太過分的好吃啊！而且有三小件，皮肉相連的那片真是人間美食。

甜點是這頓午餐的亮點，那塊大拇指大的向日葵籽做的巧克力，淋上日本橘子 Mikan汁，滿滿的驚喜，刺激着味蕾，好吃到我只覺得份量小的可憐。

Petite Madeleine 瑪德蓮貝殼蛋糕，是朋友至愛，真的一試難忘。小巧可愛的巧克力，口感豐富，回味無窮。

奉送台灣水果拼盤，是蓮霧和菠蘿，都不是很吸引。還有一款自家製杏桃酒，也不太滿意，基本沒動過。真是敗筆。

臨走前，餐廳送上自家製的黑朱古力，一人一大塊，味道微苦帶酸，不錯。

週末四道菜的午餐，包香檳、白酒、紅酒任喝兩小時，由香檳，白酒到紅酒都是精挑細選，紅酒是我的最愛。

 

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 


酒單:
Champagne - NV Bruno et Christiane Oliver, Blanc de Noirs, France

White,Sauv Blend -Vignobles de Butler, Chateau des Graves Graves 2019

Red -Cotes-du-Rhone, France

Amber的體驗還不錯，服務專業貼心到位，添水添酒 ，介紹菜式，團隊態度好，食物精緻十分美味。看待價格的是個很私人的，每個人都有自己的價值觀。人均花費 $2050港幣，享受一頓完美的週末午餐，四道菜加酒水，值不值？如果是億萬富翁，可能毫不在乎，但對普通人來說，安排慶祝特別日子，還是值得一試。

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓, Hong Kong, 香港
電話：2132 0066

 

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

最新專欄文章 更多

【山地悠遊人生@iM網欄】顛覆人生觀 飛天豬奇遇
2022/05/29
【山地悠遊人生@iM網欄】顛覆人生觀 飛天豬奇遇
【山地悠遊人生@iM網欄】登珠峰 登山者背後的英雄
2022/05/22
【山地悠遊人生@iM網欄】登珠峰 登山者背後的英雄
【山地悠遊人生@iM網欄】知道明天會死，你會改變現在的生活嗎？
2022/05/15
【山地悠遊人生@iM網欄】知道明天會死，你會改變現在的生活嗎？
【山地悠遊人生@iM網欄】越富有越有壓力 尋找幸福
2022/05/08
【山地悠遊人生@iM網欄】越富有越有壓力 尋找幸福
【山地悠遊人生@iM網欄】味蕾去旅遊 L’Envol
2022/05/01
【山地悠遊人生@iM網欄】味蕾去旅遊 L’Envol
午餐 菠蘿 香檳 港元 香港 日本 台灣 朱古力

上一篇文章

【裏裏外外@iM網欄】天氣又濕又熱！教你簡單的冬病夏治去濕法

下一篇文章

【樓市現象】美聯：5月二手公屋註冊量按月升逾40% 創4個月新高 邊個屋村最搶手?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【港元定存】銀行爭相上調定存利率吸客　中信銀行利率高達2.5%　存10萬元1年可賺息2,500元
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【Revlon破產】傳國際美妝企業Revlon 長期債務高達 33.1 億美元 下周申請破產
【Revlon破產】傳國際美妝企業Revlon 長期債務高達 33.1 億美元 下周申請破產
【樓市現象】新盤大軍殺到 日出康城MONTARA 兩房SSD期滿 業主即急急減價沽貨
【樓市現象】新盤大軍殺到 日出康城MONTARA 兩房SSD期滿 業主即急急減價沽貨
【名人專訪】 專訪新世代姚焯菲 中銀香港何偉文 兩個世代談理財 中銀香港4招助年輕人實現自主理財
【名人專訪】 專訪新世代姚焯菲 中銀香港何偉文 兩個世代談理財 中銀香港4招助年輕人實現自主理財
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
【筍工推介】康文處招聘博物館見習員 月薪逾1.8萬元有培訓 2大入職條件一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款