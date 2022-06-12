【山地悠遊人生@iM網欄】值得一試！平穩的兩星

位於中環置地文華東方酒店七樓的Amber，在香港開業多年，食物質素穩定，一直停留在兩星。曾是全亞洲第七位餐廳，不過這幾年城中出現多家新餐廳如 Arbor，旅 ，L'Envol，Écriture等等，都有超越之勢。



步入餐廳，環境非常華麗，很適合慶祝生日或特別日子，但沒有任何景觀。先上迎賓小吃兩款，魚子醬海魚泡沫，味道非常完美、層次豐富。著名的鵝肝珍寶珠 ，有創意，小球狀的一小口，進口馬上融化，油脂香軟，超讚！



Sourdough麪包只有一種，沒有配牛油、橄欖油或醋，開口問才提供。



頭盤：帶子果凍，擺盤一流，味道九流，除了冰味，還是冰！

藍龍蝦配白蘿蔔，不過不失。

白蘆荀配芥末葉子、芥末醬，鮮美！

朋友點的主菜是乳鴿，五成熟，太美味啦，沒見過哪家French fine dining主菜有那麼大一份！

主菜我點的是烤羊架，色澤粉嫩，一進口，媽呀，味道滿分，不要太過分的好吃啊！而且有三小件，皮肉相連的那片真是人間美食。

甜點是這頓午餐的亮點，那塊大拇指大的向日葵籽做的巧克力，淋上日本橘子 Mikan汁，滿滿的驚喜，刺激着味蕾，好吃到我只覺得份量小的可憐。

Petite Madeleine 瑪德蓮貝殼蛋糕，是朋友至愛，真的一試難忘。小巧可愛的巧克力，口感豐富，回味無窮。

奉送台灣水果拼盤，是蓮霧和菠蘿，都不是很吸引。還有一款自家製杏桃酒，也不太滿意，基本沒動過。真是敗筆。

臨走前，餐廳送上自家製的黑朱古力，一人一大塊，味道微苦帶酸，不錯。

週末四道菜的午餐，包香檳、白酒、紅酒任喝兩小時，由香檳，白酒到紅酒都是精挑細選，紅酒是我的最愛。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀



酒單:

Champagne - NV Bruno et Christiane Oliver, Blanc de Noirs, France



White,Sauv Blend -Vignobles de Butler, Chateau des Graves Graves 2019



Red -Cotes-du-Rhone, France

Amber的體驗還不錯，服務專業貼心到位，添水添酒 ，介紹菜式，團隊態度好，食物精緻十分美味。看待價格的是個很私人的，每個人都有自己的價值觀。人均花費 $2050港幣，享受一頓完美的週末午餐，四道菜加酒水，值不值？如果是億萬富翁，可能毫不在乎，但對普通人來說，安排慶祝特別日子，還是值得一試。



地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓, Hong Kong, 香港

電話：2132 0066

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

作者 _ 山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業 9 年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊 80 多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生 @ 山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！



