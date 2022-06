【山地悠遊人生@iM網欄】值得一試！平穩的兩星

位於中環置地文華東方酒店七樓的Amber,在香港開業多年,食物質素穩定,一直停留在兩星。曾是全亞洲第七位餐廳,不過這幾年城中出現多家新餐廳如 Arbor,旅 ,L'Envol,Écriture等等,都有超越之勢。



步入餐廳,環境非常華麗,很適合慶祝生日或特別日子,但沒有任何景觀。先上迎賓小吃兩款,魚子醬海魚泡沫,味道非常完美、層次豐富。著名的鵝肝珍寶珠 ,有創意,小球狀的一小口,進口馬上融化,油脂香軟,超讚!



Sourdough麪包只有一種,沒有配牛油、橄欖油或醋,開口問才提供。



頭盤:帶子果凍,擺盤一流,味道九流,除了冰味,還是冰!

藍龍蝦配白蘿蔔,不過不失。

白蘆荀配芥末葉子、芥末醬,鮮美!

朋友點的主菜是乳鴿,五成熟,太美味啦,沒見過哪家French fine dining主菜有那麼大一份!

主菜我點的是烤羊架,色澤粉嫩,一進口,媽呀,味道滿分,不要太過分的好吃啊!而且有三小件,皮肉相連的那片真是人間美食。

甜點是這頓午餐的亮點,那塊大拇指大的向日葵籽做的巧克力,淋上日本橘子 Mikan汁,滿滿的驚喜,刺激着味蕾,好吃到我只覺得份量小的可憐。

Petite Madeleine 瑪德蓮貝殼蛋糕,是朋友至愛,真的一試難忘。小巧可愛的巧克力,口感豐富,回味無窮。

奉送台灣水果拼盤,是蓮霧和菠蘿,都不是很吸引。還有一款自家製杏桃酒,也不太滿意,基本沒動過。真是敗筆。

臨走前,餐廳送上自家製的黑朱古力,一人一大塊,味道微苦帶酸,不錯。

週末四道菜的午餐,包香檳、白酒、紅酒任喝兩小時,由香檳,白酒到紅酒都是精挑細選,紅酒是我的最愛。

酒單:

Champagne - NV Bruno et Christiane Oliver, Blanc de Noirs, France



White,Sauv Blend -Vignobles de Butler, Chateau des Graves Graves 2019



Red -Cotes-du-Rhone, France

Amber的體驗還不錯,服務專業貼心到位,添水添酒 ,介紹菜式,團隊態度好,食物精緻十分美味。看待價格的是個很私人的,每個人都有自己的價值觀。人均花費 $2050港幣,享受一頓完美的週末午餐,四道菜加酒水,值不值?如果是億萬富翁,可能毫不在乎,但對普通人來說,安排慶祝特別日子,還是值得一試。



地址:中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓, Hong Kong, 香港

電話:2132 0066

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

