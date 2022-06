【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠商機處處 商人帶物品售賣

沙漠沒有車代步,是非常不便,所以大部分人男性都有擁有電單車,但不代表有駕駛執照,擁有一個牌照是所費不貲,當遇上警察時快速離開,頭也不回望。

▲ 商販開車帶不同物品入沙漠售賣

在交通不便的情況下,沙漠商店是重要的命脈,基本日常用品及蔬果都有售,但價格較市區略為徧高,雖然如此,普遍仍不足夠。腦袋轉數快的商人,從城外帶備各色各樣的物品售賣。

記得有數次看見不遠處有輛麵包車,被多人圍繞着,剛巧遇上穆罕默德姪女法蒂瑪,便向她查問,她隨即拖住手往前走看看,原來這車輛是售賣不同的蔬果,如薯仔、蕃茄、紅蘿蔔、洋蔥、香蕉及蘋果等,好似和商店的一樣,但售價平宜一點,相對新鮮,所以吸引居民來選購。

▲ 大家興高采烈圍着商販,觀看飾物

除食物外,衣服鞋襪也有市場,沙漠商店絕無供售。有次大哥大嫂從外回來手拿着物品,原來他們剛買了新衣給孩子,孩子看見歡天喜地即試穿新衣裳,個個開心滿面;其實購買新衣對他們來說是奢侈品,所以,疫情前不少歐洲客來沙漠旅遊時,也帶備衣服、食物及糖果送給當地人或遊牧民族,解決他們困難。

▲ 婦女最喜歡這些貨物

▲ 摩洛哥手飾精緻,獨一無二

而今日早上如過往一樣,婦孺忙着家務,但大嫂忙於洗衣服時,突然從屋內向遠處大叫穆罕默德過來過來,二嫂迅速從房間取出毛毯往屋外,其他婦孺巳湧出門口了,好奇心下跟上去看看。看見一名男士已坐在毛毪從袋子裏取出物品,嘩! 有香水,飾物,護髮用品等等,她們熱熾地挑選,雖然我一直在旁觀看,但看到一些飾物特別精緻也嘗試穿。

最後……她們是沒有幫襯的。

這夜和穆罕默德傾談男商販的事,原來他帶着商品步行往各村落售賣,是「步行」,在地大廣播,烈日當空的沙漠步行,非沙漠人能做到的事情。

腦筋靈活,商機處處,懂懂頭腦沙漠也難不到揾到機會。

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

