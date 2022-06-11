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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠商機處處 商人帶物品售賣

名人薈萃 10:01 2022/06/11

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沙漠沒有車代步，是非常不便，所以大部分人男性都有擁有電單車，但不代表有駕駛執照，擁有一個牌照是所費不貲，當遇上警察時快速離開，頭也不回望。

商販開車帶不同物品入沙漠售賣

在交通不便的情況下，沙漠商店是重要的命脈，基本日常用品及蔬果都有售，但價格較市區略為徧高，雖然如此，普遍仍不足夠。腦袋轉數快的商人，從城外帶備各色各樣的物品售賣。

 

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

 

記得有數次看見不遠處有輛麵包車，被多人圍繞着，剛巧遇上穆罕默德姪女法蒂瑪，便向她查問，她隨即拖住手往前走看看，原來這車輛是售賣不同的蔬果，如薯仔、蕃茄、紅蘿蔔、洋蔥、香蕉及蘋果等，好似和商店的一樣，但售價平宜一點，相對新鮮，所以吸引居民來選購。

大家興高采烈圍着商販，觀看飾物

除食物外，衣服鞋襪也有市場，沙漠商店絕無供售。有次大哥大嫂從外回來手拿着物品，原來他們剛買了新衣給孩子，孩子看見歡天喜地即試穿新衣裳，個個開心滿面；其實購買新衣對他們來說是奢侈品，所以，疫情前不少歐洲客來沙漠旅遊時，也帶備衣服、食物及糖果送給當地人或遊牧民族，解決他們困難。

婦女最喜歡這些貨物

摩洛哥手飾精緻，獨一無二

而今日早上如過往一樣，婦孺忙着家務，但大嫂忙於洗衣服時，突然從屋內向遠處大叫穆罕默德過來過來，二嫂迅速從房間取出毛毯往屋外，其他婦孺巳湧出門口了，好奇心下跟上去看看。看見一名男士已坐在毛毪從袋子裏取出物品，嘩! 有香水，飾物，護髮用品等等，她們熱熾地挑選，雖然我一直在旁觀看，但看到一些飾物特別精緻也嘗試穿。

最後……她們是沒有幫襯的。

這夜和穆罕默德傾談男商販的事，原來他帶着商品步行往各村落售賣，是「步行」，在地大廣播，烈日當空的沙漠步行，非沙漠人能做到的事情。

腦筋靈活，商機處處，懂懂頭腦沙漠也難不到揾到機會。

FACEBOOK：https://www.facebook.com/applemoroccolife

 

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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