【新股IPO】友和2347首日掛牌 收市報2.1元與招股價持平

友和集團（02347）首日掛牌，開市報2.28元，較招股價2.1元高開8.6%，最高曾見2.45元，惟後市乏力，倒跌低見2元，收市報2.1元，與招股價持平；全日成交4911萬股，涉資1.08億元。

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友和是本港B2C電子商務行業先行者及領先市場參與者之一。該股是次上市共發售5,500萬股，其中10%公開發售，錄得約7.4倍超購，認購一手中籤率僅20%，其招股價介乎2.1元至2.6元，並以招股價下限2.1元定價。民銀資本為獨家保薦人。

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集資所得主要用作透過自然增長搶佔更高市場佔有率、透過推出線上平台業務擴大電子商務平台產品供應種類、將服務拓展至內地、進一步投資於品牌管理和市場推廣、擴大員工隊伍及收購電子商務相關行業公司等。

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記者：張以正