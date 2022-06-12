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【麥當勞】俄羅斯麥當勞易主重開　金拱門變身「一份漢堡、兩條薯條」　巨無霸消失

Hot Talk 18:46 2022/06/12

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【連鎖快餐店】俄羅斯麥當勞新Logo曝光　金拱門變身「一份漢堡、兩條薯條」　傳魚柳飽、麥樂雞將改名

烏克蘭戰爭開始後，一眾美國企業因決定制裁俄羅斯而撤出，而快餐店集團麥當勞（美：MCD）也不例外。麥當勞將位於俄羅斯餐廳出售予當地商人Alexander Govor後，Govor將營運的新公司命名為「Sistema PBO」，首15家分店易主後周日首日營業，一如日前流出新標誌，新台店將麥當勞有名的「金拱門（The Golden Arch）」圖案改成「一份漢堡、兩條薯條」，但保留類似「M」字的設計。

由於原有俄羅斯麥當勞餐廳將不能再使用「金拱門」標誌及名字，Sistema PBO今日公布全新視覺圖案，將「M」標誌更新為「一份漢堡、兩根薯條」，以組成近似字母「M」的外觀，背景顏色由紅色改為綠色。

除了更改標誌，新店已改名為「Vkusno & tochka（意繹為「好味，講完」）。

麥當勞1990年進入蘇聯，是當地由共產黨主導時代轉為更接受資本主義的象徵，當年首日開店有逾千人排隊，但外電指出，「麥當勞」由俄羅斯人「當家作主」後，排隊人潮難媲美當年。

圖看外電拍攝俄羅斯「麥當勞」重開新貌

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莫斯科地區15間前麥當勞分店周日（12日）起正式對外營業。接手的Govor 曾表示，計劃將新品牌擴展到全國1000個地點，並在兩個月內重新開放所有前麥當勞餐廳。

有俄羅斯媒體爆出俄羅斯麥當勞的新菜單，傳魚柳飽「Filet-O-Fish」將重新命名為「Fish Burger」，麥樂雞「McNuggets」將更名為「Nuggets」，巨無霸更會直接消失。

外電引述首批食客意見，認為漢堡包與原有麥當勞出品沒有大分別，但可樂味道明年不同。可口可樂同樣已退出當地市場。

相關文章：

【烏克蘭戰爭】麥當勞宣布退出俄羅斯市場　對俄入侵烏克蘭作進一步回應

【俄烏戰爭】俄羅斯麥當勞料兩個月內重開

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美股 市場拓展 麥當勞（McDonald’s，美︰MCD） 制裁 烏克蘭 俄羅斯 莫斯科 美國 麥當勞 快餐店

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