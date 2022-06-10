▲ 【連鎖快餐店】俄羅斯麥當勞新Logo曝光 金拱門變身「一份漢堡、兩條薯條」 傳魚柳飽、麥樂雞將改名

烏克蘭戰爭開始後，一眾美國企業因決定制裁俄羅斯而撤出，而快餐店集團麥當勞（美：MCD）也不例外。麥當勞將位於俄羅斯餐廳出售予當地商人Alexander Govor後，Govor將營運的新公司命名為「Sistema PBO」，並在近日公布全新標誌，將「M」圖案改成「一份漢堡、兩條薯條」。

由於原有俄羅斯麥當勞餐廳將不能再使用「金拱門」標誌及名字，Sistema PBO今日公布全新視覺圖案，將「M」標誌更新為「一份漢堡、兩根薯條」，以組成近似字母「M」的外觀，背景顏色由紅色改為綠色，不過根據「Sistema PBO」發言人透露，新品牌名稱尚未確定。

莫斯科地區15間前麥當勞分店將於周日（12日）起正式對外營業。接手的Govor 曾表示，計劃將新品牌擴展到全國1000個地點，並在兩個月內重新開放所有前麥當勞餐廳。

有俄羅斯媒體爆出俄羅斯麥當勞的新菜單，傳魚柳飽「Filet-O-Fish」將重新命名為「Fish Burger」，麥樂雞「McNuggets」將更名為「Nuggets」。

相關文章：

【烏克蘭戰爭】麥當勞宣布退出俄羅斯市場 對俄入侵烏克蘭作進一步回應

【俄烏戰爭】俄羅斯麥當勞料兩個月內重開