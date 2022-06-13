  • 29°C
香港時間 : 2022613日 (一) 11:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股東減持】藥明康德跌近6%　控股股東預告減持最多3%、涉近90億元人民幣

股市 09:30 2022/06/13

分享：

分享：

【股東減持】藥明康德控股股東預告減持最多3%　涉近90億元人民幣

醫藥代包研發CRO商藥明康德 （02359） 公布，公司控股股東擬透過競價及大宗交易減持若干A股，大宗交易受讓人設有6個月禁售期。藥明康德表示，減持股東最多出售8868萬股A股，相當於已發行股本約3%，計劃減持時期由今年7月4日至9月30日。以藥明康德A股（深：603259）周五收市價102.83元人民幣，減持貨值約90億元人民幣。

藥明康德開市跌5.8%，報99.25元。

藥明康德表示，競價交易減持部分最多佔2956萬股或已發行股本1%，大宗交易減持部分最多佔5912萬股或已發行股本2%，減持股東計劃按市場價格售股。

藥明康德表示，計劃減持不會導致公司控制權變更。

相關文章：

【上海封城】藥明康德升2%　上海生產活動恢復正常　重申次季收入增長仍能達63%至65%、有信心完成全年收入目標

【配股集資】藥明康德跌2%　將配售不超過7843萬股H股、集資所得約70%作海外業務拓展

【業績｜CRO】藥明康德首季收入增71%　若上海疫情月內受控、次季收入料增逾63% 　今高開2.1%

【投行傳聞】高盛據報向證監會舉報大摩執行大宗交易異常　證監據悉未啟動調查

港股 H股 A股 減持 藥明康德（02359）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論　滙豐開市挫近3%
【分拆滙豐】滙豐分拆可帶來2000億元額外回報？　平保據悉以新研報推動分拆討論　滙豐開市挫近3%
【電子消費券2022】陳茂波：本周公布第二階段電子消費券發放詳情　冀借「轉會」市場力量讓消費者享最多優惠
【電子消費券2022】陳茂波：本周公布第二階段電子消費券發放詳情　冀借「轉會」市場力量讓消費者享最多優惠
【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子
【本周議息】美5月CPI加速至8.6%見40年高　儲局料加息半厘兼放鷹、不排除未來加息75點子
【恒指夜期＋ADR】夜期瀉369點　阿里美股低港4.5%（不斷更新）
【恒指夜期＋ADR】夜期瀉369點　阿里美股低港4.5%（不斷更新）
【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決
【TSLA】Tesla申請1拆3股票分割計劃　將於8.4股東大會表決
【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌近4%穿2.8萬美元、以太幣跌至去年初水平
【加密貨幣】美國加息預期升溫　比特幣跌近4%穿2.8萬美元、以太幣跌至去年初水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款