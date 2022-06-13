【股東減持】藥明康德跌近6%　控股股東預告減持最多3%、涉近90億元人民幣

▲ 【股東減持】藥明康德控股股東預告減持最多3% 涉近90億元人民幣

醫藥代包研發CRO商藥明康德 （02359） 公布，公司控股股東擬透過競價及大宗交易減持若干A股，大宗交易受讓人設有6個月禁售期。藥明康德表示，減持股東最多出售8868萬股A股，相當於已發行股本約3%，計劃減持時期由今年7月4日至9月30日。以藥明康德A股（深：603259）周五收市價102.83元人民幣，減持貨值約90億元人民幣。

藥明康德開市跌5.8%，報99.25元。

藥明康德表示，競價交易減持部分最多佔2956萬股或已發行股本1%，大宗交易減持部分最多佔5912萬股或已發行股本2%，減持股東計劃按市場價格售股。

藥明康德表示，計劃減持不會導致公司控制權變更。

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