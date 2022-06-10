利嘉閣捐12萬予救世軍過渡性房屋項目　助住戶添置家具

利嘉閣旗下利嘉閣慈善基金向救世軍「齊+」@三聖過渡性房屋項目捐款12萬元，資助住戶添置基本家具及布置。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，救世軍「齊+」@三聖為有急切住屋需要人士提供一個安穩的「家」，與利嘉閣地產一直強調為香港人帶來「家的感覺」不謀而合。他續稱，集團希望透過捐助該項目，減輕住戶在遷入新居時的經濟負擔，同時踐利嘉閣地產一直持守「取諸社會，用諸社會」的公司理念，而且住屋一向是香港人最關注的議題，因此希望是次出資捐助，可支持救世軍去幫助弱勢社羣脫離惡劣居所，開創新生活。

資料顯示，救世軍「齊+」@三聖由運輸及房屋局支持及撥款，將屯門前救世軍三聖邨劉伍英學校校舍改建為過渡性房屋項目，提供 123 個單位，並於 6 月 1 日起接受入住申請，預計約 400 人受惠。項目為基層家庭及單身人士帶來適切的居住環境，同時提供多元化及優質的配套與全人服務。

【有相睇】黃大仙綠表居屋錄蝕讓 業主SSD期滿即售 3年帳面損手30萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映︰【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機