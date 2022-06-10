  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 22:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科解碼@iM網欄】香港初創科技之難處

名人薈萃 21:57 2022/06/10

分享：

分享：

在筆者創業的上世紀80年代，那時資訊科技尚未發達，要開創新技術反而較為容易起步。當時，還未有甚麼「初創」、「創科」等用詞，然而許多成功發展的企業都是應用科技。例如我們開發一套會計及零售系統，就能夠切合本地商家的需要，成功被市場接受及運用。

今時今日，不少年輕人滿有抱負，投入創科之路。表面上，由於資訊科技發展蓬勃，許多初創概念都是利用現成的軟件、硬件、雲端系統、社交平台等去實現，似乎創業相對容易。但實際上，現時香港的創科卻面對不少困難，要發展成功絕非易事。

首先，許多人以為創科最重要是有個好的點子（Idea）。毋疑，新概念是初創一大元素，但有新概念之後如何將之實現並發展得成功，當中會有許多不同的因素影響。例如，新概念要得到投資者、客戶及用家接受，當中需要不少銷售的功夫去配合，特別是小型初創公司，如果其新概念是B2B（企業對企業）相關的話，一些大企業很難會有信心去試用。因此，有好的點子也不一定會成功。

此外，香港市場小，很難獲得龐大的初創資金。以共享單車為例子，這個點子擺明是需要「燒錢」的投資，需要很大的資金。香港只有700萬人，市場規模與中國內地無法相比，只能作為一個試驗場，因此有些公司試一試便離場，不會作長期投資。

更傷的是，香港政府對本地初創的支援很少。有些初創公司或許贏得了一些初創獎項，以為可以從此業務起飛？那就錯了。獲獎可能反而會成為咒詛，因為政府各部門外判工作的招標，某程度上是排除了這些有獨特性的初創公司，反而偏好已成名的外國公司。相反在重視初創的地區如新加坡、台灣等，當地政府在招標時是會對本土初創特別加分。

其實香港政府對創科並非全無支持，然而許多資金都流向大學做研發（R&D），但往往研發失敗的居多，變相許多資助是倒錢入海。筆者個人認為，「創科」是要把研創出來的東西賦予市場價值，而不只是一味的研究。如果所有的研究，最終都無法產生應用價值，與商業市場有一大段距離的話，這只會更加令香港的創科停滯不前。

 

作者_謝小江（Nelson）簡介：

個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

更多陽光旅途@謝小江（Nelson）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文
概念 雲端 會計 社交平台 中國 軟件

下一篇文章

【iM人物專訪】從小到大都沒有零用錢？ Chantel分享理財觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【MPF】立法會今三讀通過取消「強積金對沖」草案　料2025年「積金易」平台實行時落實
【MPF】立法會今三讀通過取消「強積金對沖」草案　料2025年「積金易」平台實行時落實
紅磡必嘉坊‧曦匯上載樓書　開放式最細180呎起　特色戶平台大過單位逾一倍
紅磡必嘉坊‧曦匯上載樓書　開放式最細180呎起　特色戶平台大過單位逾一倍
【消費情報】Meadows全新23款日本直送零食 推限時3大優惠 10倍yuu積分 x 8折特價 x 印花換和風零食盒
【消費情報】Meadows全新23款日本直送零食 推限時3大優惠 10倍yuu積分 x 8折特價 x 印花換和風零食盒
【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞
【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞
【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元
【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款