【創科解碼@iM網欄】香港初創科技之難處

在筆者創業的上世紀80年代，那時資訊科技尚未發達，要開創新技術反而較為容易起步。當時，還未有甚麼「初創」、「創科」等用詞，然而許多成功發展的企業都是應用科技。例如我們開發一套會計及零售系統，就能夠切合本地商家的需要，成功被市場接受及運用。

今時今日，不少年輕人滿有抱負，投入創科之路。表面上，由於資訊科技發展蓬勃，許多初創概念都是利用現成的軟件、硬件、雲端系統、社交平台等去實現，似乎創業相對容易。但實際上，現時香港的創科卻面對不少困難，要發展成功絕非易事。

首先，許多人以為創科最重要是有個好的點子（Idea）。毋疑，新概念是初創一大元素，但有新概念之後如何將之實現並發展得成功，當中會有許多不同的因素影響。例如，新概念要得到投資者、客戶及用家接受，當中需要不少銷售的功夫去配合，特別是小型初創公司，如果其新概念是B2B（企業對企業）相關的話，一些大企業很難會有信心去試用。因此，有好的點子也不一定會成功。

此外，香港市場小，很難獲得龐大的初創資金。以共享單車為例子，這個點子擺明是需要「燒錢」的投資，需要很大的資金。香港只有700萬人，市場規模與中國內地無法相比，只能作為一個試驗場，因此有些公司試一試便離場，不會作長期投資。

更傷的是，香港政府對本地初創的支援很少。有些初創公司或許贏得了一些初創獎項，以為可以從此業務起飛？那就錯了。獲獎可能反而會成為咒詛，因為政府各部門外判工作的招標，某程度上是排除了這些有獨特性的初創公司，反而偏好已成名的外國公司。相反在重視初創的地區如新加坡、台灣等，當地政府在招標時是會對本土初創特別加分。

其實香港政府對創科並非全無支持，然而許多資金都流向大學做研發（R&D），但往往研發失敗的居多，變相許多資助是倒錢入海。筆者個人認為，「創科」是要把研創出來的東西賦予市場價值，而不只是一味的研究。如果所有的研究，最終都無法產生應用價值，與商業市場有一大段距離的話，這只會更加令香港的創科停滯不前。

作者_謝小江（Nelson）簡介： 個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

更多陽光旅途@謝小江（Nelson）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！