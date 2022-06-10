【香港科技探索】HKTVmall 5月訂單總交易額增19%至6.13億　按月跌11%　消費券效應減退

▲ 【香港科技探索】HKTVmall 5月訂單總交易額增19.3%至6.13億 按月跌10.8% 受累用戶雜貨支出減少、消費券效應減退

本港電商HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 發布5月營運數據，期內總商品交易額6.13億元，按年增19.3%，按月則跌10.8%；HKTVmall日均訂單數量約4.58萬張，按年增20.5%，按月則跌5.2%。

香港科技探索解釋，5月起消費者增加外出用膳從而減少在HKTVmall 購買糧油雜貨的支出，同時4月發放消費券後，刺激當月電子及家居電器產品種類有超過30%增長，但5月增長恢復至相對正常水平。

HKTVmall 5月份日均訂單總商品交易額1998萬元，按年增19.3%，但按月則跌13.5%；平均訂單值為431元，按年跌1.1%，按月跌9.1%。

近月用戶活躍度略見回落，5月份曾於 HKTVmall 購物的獨立客戶數量約51.6萬人，按年增12.2%，按月少4.1%；月活躍應用程式使用者為150.5萬人，按年增5.8%，按月少4.6%。

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