放盤9個月無客買　帝堡城中層三房劈價近百萬　4年貶值49萬

雖然樓市交投氣氛好轉，但近期各區均見蝕讓買賣。舉例說，帝堡城一個三房單位新近以1,169萬元易手，4年貶值49萬元。

世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟說，沙田帝堡城6座中層B室，實用面積836平方呎，三房（一套） 兩廳連工人房間隔，座向東北，望山景，原叫價1,260萬元，但一直未能易手，放盤9個月後，終減價91萬元，以1,169萬元易手，實用呎價約13,983元。

資料顯示，原業主於2018年4月以1,218萬元購入上址，持貨4年，現賬面蝕49萬元，物業期內貶值約4%。

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