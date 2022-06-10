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放盤9個月無客買　帝堡城中層三房劈價近百萬　4年貶值49萬

股樓投資 21:46 2022/06/10

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雖然樓市交投氣氛好轉，但近期各區均見蝕讓買賣。舉例說，帝堡城一個三房單位新近以1,169萬元易手，4年貶值49萬元。 

世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟說，沙田帝堡城6座中層B室，實用面積836平方呎，三房（一套） 兩廳連工人房間隔，座向東北，望山景，原叫價1,260萬元，但一直未能易手，放盤9個月後，終減價91萬元，以1,169萬元易手，實用呎價約13,983元。   

資料顯示，原業主於2018年4月以1,218萬元購入上址，持貨4年，現賬面蝕49萬元，物業期內貶值約4%。

延伸閱讀【多圖】必嘉坊·曦匯Baker Circle‧Dover　一房示範單位曝光　特設抗菌設備加強衛生【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 沙田 帝堡城 世紀21

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