【綠色貸款】東亞銀行：年初至今在港批出綠貸增長勢頭佳　料今年錄雙位數增長

東亞銀行 （00023） 總經理兼批發銀行處主管區偉權表示，去年該行批出220億元綠色和可持續金融（Green and sustainable finance; GSF）相關貸款，按年增長4.5倍，其中於香港提供的綠貸量由於在起步階段，基數較小，加上去年房地產發展和建造業對綠色融資意識增，令該行去年於香港批出綠貸達88億元，較前年勁升16倍。他指今年該行在香港提供的綠貸增長勢頭好，相信到本月底，會接近去年全年在港批出的綠貸量，又料今年在內部培訓員工有關綠貸方面知識、設定業務目標、外部社會氣氛等因素推動之下，全年批出綠貸量會有可觀的雙位數增長。

區偉權指，綠色貸款已成為該行發展業務的重要目標，該行去年制訂ESG策略框架，而去年下半年至今年上半年制訂GSF策略，包括：透過支持推動綠色營運發展的企業，希望該行的貸款比例方面，GSF在整體貸款中的佔比繼續上升；希望支持企業將業務推向「更綠色」，助企業轉型往低碳經濟；利用該行的跨境業務優勢，冀助大灣區企業綠色融資。

外圍因素無礙綠貸需求

本港今年首數月經濟差，伴隨外部俄烏戰爭、美國加息等情況，然而區偉權表示，無遇過企業客戶因為外圍環境而暫緩尋求綠貸。他解釋，企業客倘有計劃申請綠貸，都是會不斷投資下去，並舉製造業為例，很多企業轉往內地生產，但內地就環保方面要求高，企業若只要有一部分在內地生產，也一定會繼續投資，加上隨着企業客戶愈發重視有關企業是否綠色，企業亦希望投放資源於綠色環保上，令企業在客戶面前更有吸引力，所以仍會有綠貸需求。

綠貸縱然有需求，銀行前線亦要有相關知識。區表示，該行內部給予員工大量培訓，亦邀請專家教員工綠貸相關原則等，該行亦會對員工有業務目標。外部方面，他認為關乎整體社會氣氛的推動，例如政府去年推出了為期三年的「綠色和可持續金融資助計劃」、銀團進行綠色貸款、在可持續發展較領先的企業分享成功案例等。他料上述內外因素，可帶動今年該行在香港批出綠貸量按年有可觀雙位數增長。

利奧獲1.5億元可持續發展表現掛鈎貸款

該行近日向利奧集團批出1.5億元的可持續發展表現掛鈎貸款，貸款協議為期3年，設有3項表現指標，包括溫室氣體排放、再生能源利用以及資訊保安管理。貸款期內，利奧集團倘達到預定的指標，每年可享利息回贈。利奧紙品集團首席財務官黎景隆表示，該表現掛鈎貸款是該公司首次取得香港品質保證局認證。

▲ 東亞銀行近日向利奧集團批出1.5億元可持續發展表現掛鈎貸款。左為東亞銀行總經理兼批發銀行處主管區偉權，右為利奧紙品集團首席財務官黎景隆。（黃建輝攝）

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記者：胡學能