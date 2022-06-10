【2022焦點新盤】屯門飛揚1期樓書登場　一房最細263呎　料短期內推出

新盤接連登場，位於屯門小秀村、由長實集團（01113）及新地（00012）合作發展的飛揚第1期已經上載樓書，代表發展商或於短期內開放示範單位及公布項目首張價單。長實高級營業經理楊桂玲早前透露，仍與合作伙伴商討項目定價，會參考屯門市中心新盤、近日熱賣新盤的成交價。

據飛揚樓書顯示，項目提供400伙，實用面積263至722平方呎，提供一房至三房間隔，預計關鍵日期為2024年3月底。

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發展商早前透露，售樓處的裝修佈置工作已進入最後階段，將預備5個示範單位予準買家參觀，包括一房至三房間隔。

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