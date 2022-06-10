  • 27°C
香港時間 : 2022610日 (五) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴 9988】 中證監闢謠後 再傳螞蟻集團最早下月提交初步招股書 大和料螞蟻整改已近尾聲

股樓投資 20:42 2022/06/10

分享：

分享：

昨日（9日）有外電指阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團重啟招股，惟阿里及中證監均澄清目前沒有啟動首次公開發行的計劃。不過，外電最新再引述消息人士報道，內地完成對螞蟻的審查，並容許螞蟻重新啟動上市程序，有機會最快於7月重新遞交上市申請。消息刺激阿里股價再升1.3%，收報112.8元，股價已累升5日，累計升幅達22.2%。

同場加映﹕【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

大和發表研究報告指，注意到螞蟻集團在內地自2020年以來的監管整改進程已接近尾聲，但認為還有最後兩步需要處理，包括消費金融資本基礎和金融控股公司（FHC）牌照。該行指，中央早前表態支持平台經濟規範健康發展，人行上月亦表示已完成互聯網金融風險專項整治工作，將互聯網平台企業金融業務全部納入監管，而中國銀保監會早前亦指已完成平台經濟專項整改。

【滔搏 6110】 滔搏業績倒退 派末期息連特別息0.3元人幣 股價績後升逾4%【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

該行又指，目前集團的消費貸款業務資本雖仍不足以接管所有未償貸款，但留意到螞蟻除透過注資，亦可將貸款餘額轉移到外部融資。對於FHC牌照，該行了解人行正在敲定一些特定於平台公司的細節，估計很快就會看到具體進展。該行認為，隨著螞蟻集團進行公司架構調整，獨立董事比例升至逾五成以上，且女性董事比例增至三分一，相信有助改善企業管治，為利好因素。

同場加映﹕【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 阿里巴巴－SW（09988） 中國證監會 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 阿里巴巴

下一篇文章

【理財智慧】銀行證券行佣金相差可逾35倍　揀錯戶口股息收入少4成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半
【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元
【Apple】蘋果首部電腦於eBay拍賣 1976年生產極罕有 料成交價達50萬美元
【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞
【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞
【MPF】立法會今三讀通過取消「強積金對沖」草案　料2025年「積金易」平台實行時落實
【MPF】立法會今三讀通過取消「強積金對沖」草案　料2025年「積金易」平台實行時落實
【消費情報】Meadows全新23款日本直送零食 推限時3大優惠 10倍yuu積分 x 8折特價 x 印花換和風零食盒
【消費情報】Meadows全新23款日本直送零食 推限時3大優惠 10倍yuu積分 x 8折特價 x 印花換和風零食盒
紅磡必嘉坊‧曦匯上載樓書　開放式最細180呎起　特色戶平台大過單位逾一倍
紅磡必嘉坊‧曦匯上載樓書　開放式最細180呎起　特色戶平台大過單位逾一倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款