【阿里巴巴 9988】 中證監闢謠後 再傳螞蟻集團最早下月提交初步招股書 大和料螞蟻整改已近尾聲

昨日（9日）有外電指阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團重啟招股，惟阿里及中證監均澄清目前沒有啟動首次公開發行的計劃。不過，外電最新再引述消息人士報道，內地完成對螞蟻的審查，並容許螞蟻重新啟動上市程序，有機會最快於7月重新遞交上市申請。消息刺激阿里股價再升1.3%，收報112.8元，股價已累升5日，累計升幅達22.2%。

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大和發表研究報告指，注意到螞蟻集團在內地自2020年以來的監管整改進程已接近尾聲，但認為還有最後兩步需要處理，包括消費金融資本基礎和金融控股公司（FHC）牌照。該行指，中央早前表態支持平台經濟規範健康發展，人行上月亦表示已完成互聯網金融風險專項整治工作，將互聯網平台企業金融業務全部納入監管，而中國銀保監會早前亦指已完成平台經濟專項整改。

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該行又指，目前集團的消費貸款業務資本雖仍不足以接管所有未償貸款，但留意到螞蟻除透過注資，亦可將貸款餘額轉移到外部融資。對於FHC牌照，該行了解人行正在敲定一些特定於平台公司的細節，估計很快就會看到具體進展。該行認為，隨著螞蟻集團進行公司架構調整，獨立董事比例升至逾五成以上，且女性董事比例增至三分一，相信有助改善企業管治，為利好因素。

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記者：郭秀慧