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【內險股】平保首5個月保費收入按年微升0.9％　國壽按年跌約2％

股市 17:00 2022/06/14

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【內險股】人保及財險今年頭5個月保費收入　按年錄雙位數增長

內險股陸續公佈5月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

平保 （02328）
集團1至5月期間累計保費收入約為3642.2億，按年微升0.9％。其中，平安財產保險1182.83億元，按年升8.4%；平安人壽保險2300.72，按年跌2.5%。

國壽 （02628）
1至5月期間累計保費收入約為3792億元，按年微跌1.9％。

新華保險 （01336）
今年1至5月期間累計保險保費收入為867.79億元，按年增長近5％。

人保 （01339）
今年1至5月，人保旗下的人保財險、人保壽險及人保健康的保費收入合共3179.83億元，按年增加12.9%。其中，人保財險保費以入按年升10%；人保壽險保費收入按年升16.8%；人保健康保費收入按年增29.5%。

財險 （02328）
今年頭5個月，保費收入2227.86億元，按年升10%。

太保 （02601）
首5個月，太保子公司中國太平洋人壽保險及中國太平洋財產保險的保費收入合共為2014.24億元，按年升6.7%。其中，中國太平洋人壽保險期內保費收入為1273.46億元，按年升5.1%；中國太平洋財產保險期內保費收入740.78億元，按年升9.6%。

相關文章：

【大行報告】摩通：內險股已接近周期底部　升平保評級至「跑蠃大市」

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港股 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國人民保險集團（01339） 內地保險股
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