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【理財智慧】銀行證券行佣金相差可逾35倍　揀錯戶口股息收入少4成

理財智慧 20:35 2022/06/10

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金融產品比較平台MoneyHero發表調查報告，發現銀行與證券行在美股戶口的最低佣金，可相差達35倍。此外，代收股息費更可能佔股息收入近4成，蠶食投資回報。

銀行證券行買賣港股佣金相差高達25倍

MoneyHero稱，網上交易港股佣金率普遍為0.15%至0.25%，證券行由約0.03%至0.25%不等，部分證券行提供免佣服務。MoneyHero團隊以買賣價值1萬元的股票為例計算，經大 部分銀行買賣的實際佣金支出為100元，經證券行買賣最低只需8元，與銀行相差12.5倍。若以買賣價值10萬元的股票計算，銀行佣金需收取250元，證券行最低只需10元，相差達25倍。

MoneyHero團隊建議投資者在比較佣金收費時，除了佣金率，還要留意「最低收費」，大部分銀行需收取100元，證券行最低收費僅約3元，部分證券行更是豁免最低收費。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

美股散戶宜留意最低佣金 相差可高逾35倍

MoneyHero團隊提醒美股投資者需特別留意「最低佣金」收費。經計算，每筆交易在200股以 內時，仍未超越最低收費的級別，除非涉及數百股交易時才開始另外計算佣金。所以一般散戶如非大手買賣，都是繳付最低佣金，因此「最低佣金」主宰交易成本。以買賣10股總值500美元的股票為例，銀行佣金最高收取35美元，證券行最低只需0.99美元，相差逾35倍。
 

代收股息費隨時佔股息收入近四成 集中存倉省開支

MoneyHero團隊亦建議買收息股的投資者把同一股票放在同一戶口，以免額外收費。因為代收股息最低收費普遍為20元至30元，對於一般投資者來說，若同一股票持股數量多為十手八手，每次收股息都不會超越最低收費要求。以港燈為例，2021年末期股息每股0.1609元，若投資者只持有一手港燈，即500股，可收到80.45元股息，但當中已被扣除30元代收股息費，股息收入蒸發近四成。

【延伸閱讀】滙豐維持恒指今年25410點目標 料美加息至明年首季 建銀推薦下半年10大焦點股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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