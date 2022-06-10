【美國經濟】耶倫：美國經濟不會陷入衰退　惟油價將持續高企

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，美國經濟不會陷入衰退，但預料增長放緩。她又認為，油價高企的情況會持續。

耶倫周四（9日）承認，美國高通脹和經濟放緩的風險持續，但她表示，消費者支出非常強勁，投資支出穩健，不相信當地會出現衰退，「我知道人們對通貨膨脹感到非常不安，這沒有錯，但沒有任何跡象表明經濟衰退將會來臨。」

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耶倫又稱，抗擊通脹是總統拜登（Joe Biden）的首要任務，並預料現達每加侖5美元的汽油價格，短時間內不會回落。她說，「總統拜登已盡力解決問題，但天然氣價格不太可能很快下跌。」

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責任編輯：黃苑筠