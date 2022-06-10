【科技一周回顧】蘋果WWDC多項新品、新服務登場　歐盟要求電子產品配備USB-C充電插口

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！（法新社資料圖片）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

早於今年蘋果（Apple）「Peek Performance」春季發布會揭幕之先，已傳聞M2芯片即將推出，而這款備受關注的芯片，終在香港時間周二（7日）凌晨的2022年全球開發者大會（WWDC）上正式登場，蘋果更宣布全新的MacBook Air及13吋MacBook Pro將率先搭載M2芯片。

＜＜＜【WWDC22】蘋果4大操作系統更新 iPhone鎖屏介面大翻新（多圖）

＜＜＜【WWDC22】蘋果進軍「先買後付」市場 推Apple Pay Later分期服務

＜＜＜【WWDC22】Apple CarPlay進化 可控制所有車內屏幕及功能

自疫情以來，遙距工作和學習模式令市場對個人電腦（PC）的需求激增，但隨著各國陸續恢復正常生活後，PC銷售熱潮逐漸退去。市場研究機構IDC日前發布報告，相信因市場需求疲軟及供應鏈短缺等因素影響，預測今年全球PC出貨量年減8.2%。

疫情持續令各大展覽停辦或轉至線上形式進行，E3遊戲展亦不例外，於今年全面取消活動。據外媒《Engadget》報道，E3主辦商ESA透露，明年計畫復辦實體及線上活動。

由於不同廠商生產的電子產品，未必配有相同類型的充電插口，當消費者購買新產品時，或需額外購買不同類型的充電線，才能在充電器上充電。歐盟早前就統一充電插口達成臨時協議，由2024年開始，要求在歐盟地區銷售的所有手機、平板電腦和相機等電子產品，都必須配有一個USB-C充電插口。

責任編輯：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：