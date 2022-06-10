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【假日好去處】香港太古可口可樂「樽」極回味之旅 汽水盤展現第二生命 現場銷售全新玻璃樽裝飲品和限量紀念品

理財智慧 19:19 2022/06/10

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為慶祝全新玻璃樽裝「可口可樂」飲品系列重新登場，香港太古可口可樂將於6月11日至6月30日，在南豐紗廠一樓中庭舉辦「香港太古可口可樂呈獻：『樽』極回味之旅」展覽。逾百退役汽水盤化身紅色展覽廳，讓市民率先窺探全新的玻璃樽裝生產線，一覽「可口可樂」玻璃樽的演進史，並設有經典小賣部銷售全新玻璃樽裝飲品和限量版紀念品。同時，現場更會展出由香港理工大學設計學院學生，使用退役汽水盤回收而成的再生高密度聚乙烯再生塑料（rHDPE）產設計的精彩作品。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

隨著全新玻璃樽裝「可口可樂」的推出，盛載玻璃樽飲品多年的舊版24樽裝汽水盤亦宣布退役。然而服務港人多年的「它」依然充滿熱情，於南豐紗廠舉行的「香港太古可口可樂呈獻：『樽』極回味之旅」展覽展現它們的第二生命。展覽使用過百個汽水盤佈置，讓市民走入「可口可樂」的紅色世界，一邊在充滿特色的汽水盤座椅上休憩和打卡，一邊了解全新的玻璃樽裝飲品生產線及「可口可樂」玻璃樽的演進史。

    點擊圖片放大
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除了化身展覽廳外，退役的汽水盤亦爆發創意火花。去年，香港太古可口可樂邀請了香港理工大學設計學院產品設計學生，參加「多元共融」永續產品設計比賽，使用由毅興行將汽水盤升級再造的再生塑料（rHDPE）3D 打印物料，設計出對社會和環境有正面影響的產品，宣揚跨代、不同性取向和傷健人士的和諧共融。市民可以在是次展覽中欣賞到這些作品的設計原型以及背後構思。

「可口可樂」經典小賣部在展期內的周末營業，市民除了可以購買玻璃樽裝「可口可樂」飲品外，更可以59元加購限量版「可口可樂」汽水盤型儲物籃。同時，香港理工大學「多元共融」永續產品設計比賽優勝作品之一，專為視障人士設計用作識別衣服之用的「衣物識別夾」，亦被量產製成「紅識夾」，限量 100份發售，收益將全數撥捐香港盲人輔導會。

日期：2022年6月11日至30日
開放時間：星期一至日早上 11 時至晚上 7 時
地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓中庭
小賣部營業時間：展期內逢星期六及日早上11時至晚上7時 （6月11，12，18，19，25，26日）

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

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撰文 : 陳楚琨

可口可樂 南豐紗廠 好去處 3D 經濟 南豐 太古 展覽 飲品 設計

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