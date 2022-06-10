【本港銀行】金管局阮國恒：受疫情與內房債影響　特定分類貸款比率有上升壓力

▲ 金管局副總裁阮國恒指，受疫情與內房債影響，港銀特定分類貸款比率有上升壓力。

銀行公會周五舉行例會，金管局副總裁阮國恒會後指，本港銀行體系資本水平與流動性維持在良好水平，銀行業資本充足比率維持在約20%，大型銀行流動性覆蓋率達150%。不過，因應疫情發展與內房債情況，阮國恒指港銀反映貸款質素的特定分類貸款比率存在上升壓力，比率由去年底的0.88%升至今年第一季的0.98%。

他認為，有關升幅不算太大，符合預期，但由於疫情影響與內房債問題未完全解決，故預計今年餘下時間特定分類貸款比率仍有上升壓力。儘管如此，由於特定分類貸款比率的撥備覆蓋率即使不計抵押品亦達90%，加上港銀流動性仍穩健，故不足以觸發重大監管關注。

貸款需求方面，阮國恒指單計今年頭4個月，銀行業界的存款與貸款均見溫和上升，期內貸款年率化增長達1.6%。他指從業界理解，隨著防疫措施放寬後經濟恢復，客戶貸款意欲近幾周似乎有所轉強，但仍需觀察情況。

個人信貸資料服務機構料年底運作

他又預期，於今輪加息周期，港息較美息上調的滯後時間將較之前的加息周期有所縮短，因今次周期的加息幅度每次達50點子，較之前的25點子多。被問到近期港滙未再觸及弱方兌換保證，他指半年結及派息均會影響資金需求。

另外，阮國恒透露個人信貸資料服務機構（MCRA）已初步完成平台系統開發，現正進行系統測試，未來幾個月將與參與機構測試系統，計劃年底正式上線運作。在MCRA模式下，消費者可每12個月在任何1間、甚至是所有3間信貸資料服務機構（諾華誠信、壹賬通金融科技、環聯信貸），免費索取一份信貸報告，以了解個人信貸情況。

金管局將於11月在港舉行國際性峰會，阮國恒指初步與受邀人士接觸後，發覺外界對峰會反應正面，金管局亦已開始策劃工作，並會與政府商討屆時甚麼防疫安排才最合適。

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記者:余倩敏